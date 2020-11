Covid e dad Faenza, gli studenti sui banchi per far sentire meno soli i docenti

L’iniziativa, segnalata su Facebook dal sindaco Massimo Isola, è stata presa dai ragazzi della seconda At dell’Oriani, con la complicità dei bidelli

C’è una foto, molto toccante, che sta facendo incetta di like e condivisioni. Quella postata oggi dal sindaco di Faenza Massimo Isola, nella sua pagina Facebook, che ritrae i banchi vuoti della classe seconda AT dell’Istituto Tecnico Oriani di Faenza. Ma c’è una particolarità: sopra ogni banco gli alunni di nascosto – con la complicità dei bidelli – hanno sistemato il proprio ritratto. L’obiettivo? Far sentire meno solo i loro professori durante le video-lezioni.

Succede anche questo durante questo difficile momento, in cui la recrudescenza del Covid-19 ha in pratica obbligato gran parte dei ragazzi degli istituti superiori a restare a casa, come già accaduto la scorsa primavera. Non è facile sia per i ragazzi sia per i docenti, portare avanti un percorso scolastico che coraggiosamente era partito in presenza. Tanti i commenti alla foto in cui prevale il senso del ‘Non mollare mai!’.

(Quotidiano.net)