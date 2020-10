Macron annuncia il lockdown: “Sommersi dall’epidemia serve colpo di freno brutale”

Oggi 28 OTTOBRE 2020 69.854 nuovi casi, 767 decessi, 2821 ricoveri e 372 in terapia intensiva

Il presidente francese Emmanuel Macron parla alla nazione e annuncia un nuovo lockdown nazionale da domani fino al 1° dicembre contro l’epidemia che solo oggi in Francia ha fatto registrare 69.854 nuovi casi, 767 decessi, 2821 ricoveri e 372 in terapia intensiva. “Siamo sommersi” è il grido di allarme del presidente francese che spiega “serve un “colpo di freno brutale”. Dalla chiusura si salvano le scuole che come ha detto il capo dell’Eliseo “resteranno aperte, la didattica a distanza solo alle superiori” così come “uffici pubblici, aziende agricole, alcune fabbriche perchél’economia non può affondare”. Inoltre il presidente ha chiesto ai francesi In Francia di “portare le mascherine anche all’interno della propria abitazione se ci si trova in presenza di familiari”.”State a casa e rispettate le regole, se non facciamo nulla rischiamo fino a 400mila morti. La riuscita delle misure dipende dal civismo di ognuno di noi” è l’appello di Macron ai concittadini. Il presidente ha annunciato anche misure economiche speciali per le categorie più colpite.

“Dobbiamo coltivare la speranza – ha aggiunto – di poter festeggiare in famiglia il Natale: l’obiettivo è ridurre i contagi, da 40 mila a 5 mila e ridurre i ricoverati in ospedale e terapia intensiva”.

