Bollettino di oggi 28 ottobre: 24.991 nuovi positivi e 205 morti. Record di tamponi

Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al virus sfiorano quota 25mila (24.991), le vittime sono 205. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute. I tamponi fatti sono 198.952. Rispetto a ieri i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 125 unità (1536, il totale), quelli nei reparti ordinari sono 1026 in più. I maggiori incrementi in Lombardia (7558) e Piemonte (2827). I positivi al coronavirus ora sono più numerosi dei guariti: al momento gli attualmente positivi sono 276.457, Oltre mille più dei guariti (275.404).

VALLE D’AOSTA

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 77 nuovi casi di coronavirus in Valle d’Aosta a fronte di 292 persone testate. I positivi attualmente sono 1.430. Secondo quanto riportato nel bollettino dell’unità di crisi (su dati forniti dall’Usl), inoltre, c’è stato anche un decesso (il totale della seconda ondata arriva così a 11 morti). I guariti sono saliti a 1.216.

PIEMONTE

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 62.445 (+ 2827 rispetto a ieri) di cui 1276 (45%) sono asintomatici. I casi sono così ripartiti: 1022 screening,, 915 contatti di caso, 890 con indagine in corso; per l’ambito: 189 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 374 scolastico, 2264 popolazione generale. La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 6125 Alessandria, 3130 Asti, 2038 Biella, 7664 Cuneo, 5246 Novara, 32921 Torino, 2422 Vercelli, 1814 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 449 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 636 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Sono 19 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

LIGURIA

Sono 15 i nuovi decessi di persone positive al coronavirus registrati in Liguria, nel bollettino odierno diffuso dalla Regione. Si tratta di 7 donne e 8 uomini, tra i 67 e i 95 anni, deceduti principalmente a Genova, tranne un caso registrato a Savona. I nuovi positivi sono 926. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.340 tamponi, 424.986 da inizio emergenza. In ospedale sono ricoverate 924 persone, 42 in più di ieri. Di questi, 46 sono in terapia intensiva.

LOMBARDIA

In Lombardia da ieri si sono registrati 7.558 nuovi casi di coronavirus e 47 morti. I dati emergono dal bollettino diffuso dal ministero della Salute.

TRENTINO ALTO ADIGE

Quattro persone decedute, 190 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore e aumento di pazienti ricoverati (196 in totale): sono i dati odierni registrati dall’Alto Adige. Nella Provincia Autonoma di Bolzano dove il nuovo Dpcm governativo non è stato recepito per quanto concerne le chiusure dei locali pubblici (fissate alle 20 per i bar e alle 22 per i ristoranti), su 116.456 persone sottoposti a tampone, 7.187 sono risultate positive al coronavirus. Sfiora quota 200 il numero delle persone ricoverate: 133 sono i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti degli ospedali, 48 nelle strutture private convenzionate e 15 in terapia intensiva. Il totale dei decessi è salito a 304. In isolamento domiciliare attualmente ci sono 6.666 persone. I collaboratori dell’azienda sanitaria attualmente positivi sono 83. Le persone guarite sono 2.962.

FRIULI VENEZIA GIULIA

In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 406 nuovi contagi (5.573 tamponi eseguiti) e quattro decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 9.142, di cui: 2.992 a Trieste, 3.373 a Udine, 1.767 a Pordenone e 926 a Gorizia, alle quali si aggiungono 84 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 3.766. Salgono a 35 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 146 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 382, con la seguente suddivisione territoriale: 204 a Trieste, 85 a Udine, 82 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 4.994, i clinicamente guariti 34 e le persone in isolamento 3.551.

VENETO

Nelle ultime 24 ore in Veneto si sono registrati 2.000 nuovi casi positivi al coronavirus, con un totale così di 49.135 positivi al Covid dal 21 febbraio a oggi, le persone in isolamento sono salite a 15.993, mentre i ricoveri in ospedale nelle aree non critiche sono cresciuti a 802, più 53 da ieri e le terapie intensive sono arrivate a quota 94; da ieri sono inoltre 11 i nuovi decessi per un totale di 2.355, mentre i dimessi sono in totale 4.625, 50 in più nelle ultime 24 ore.



EMILIA – ROMAGNA

Lieve calo dei contagi giornalieri in Emilia-Romagna, ma continuano a aumentare ricoverati e morti per Coronavirus. Rispetto a ieri si registrano 1.212 casi in più, su un totale di 21.376 tamponi e dall’inizio dell’epidemia il numero di positivi supera quota 50mila (50.494). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti passa così dal 6,6% di ieri al 5,7% di oggi. Dei nuovi contagiati, sono 582 gli asintomatici, 196 erano in isolamento e 326 sono state individuati in focolai già noti. L’età mediana dei nuovi positivi è 43,3 anni. Quattordici le vittime. I ricoverati in terapia intensiva sono 119 (+16), 999 quelli in altri reparti Covid (+65). Le persone complessivamente guarite salgono a 27.671 (+45 rispetto a ieri).

TOSCANA

Sono oggi 1.708 i nuovi positivi al coronavirus in Toscana (1.489 identificati in corso di tracciamento e 219 da attività di screening) su un totale di 36.992 casi, registrati dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi sono il 4,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età mediana dei 1.708 casi odierni è di 48 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o più). I guariti crescono del 2,9% e raggiungono quota 13.335 (36% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.041.270, 13.811 in più rispetto a ieri. Sono 8.156 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 20,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.250 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 22.360, +6,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 987 (64 in più rispetto a ieri), di cui 130 in terapia intensiva (11 in più). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 4 uomini e 3 donne con un’età media di 82,3 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo.

LAZIO

Nel Lazio sono 27.946 i casi attualmente positivi a Covid-19, 1.669 i ricoverati, cui si aggiungono 166 pazienti in terapia intensiva, e 26.111 in isolamento domiciliare. I guariti sono arrivati a 10.788, i decessi a 1.158 e il totale dei casi esaminati è pari a 39.892. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

MARCHE

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3046 tamponi: 1731 nel percorso nuove diagnosi e 1315 nel percorso guariti. I positivi sono 351 nel percorso nuove diagnosi: questi casi comprendono soggetti sintomatici (44 casi rilevati), contatti in setting domestico (105 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (102 casi rilevati), 5 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (9 casi rilevati), 4 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (12 casi), 4 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario e 1 rientro dal Bangladesh. Di 65 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

ABRUZZO

“Sono complessivamente 9193 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 434 nuovi casi (di età compresa tra 7 mesi e 100 anni). Dei nuovi casi, 120 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti”. Lo comunica l’Assessorato alla Sanità della regione Abruzzo. “I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 70, di cui 24 in provincia dell’Aquila, 10 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti e 32 in provincia di Teramo.Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 534 (si tratta di una 87enne di Pescara e una 86enne di Chieti).Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3630 dimessi/guariti (+12 rispetto a ieri)”. “Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5029 (+420 rispetto a ieri).Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 276881 test (+3980 rispetto a ieri). 306 pazienti (+22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 26 (+4 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4697 (+394 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

BASILICATA

Salgono a 161 i nuovi casi positivi al coronavirus in Basilicata, 38 dei quali riferiti a cittadini residenti in Puglia e lì in isolamento, emersi a fronte dei 1451 tamponi processati ieri. Lo fa sapere la Giunta regionale.

Al momento sono 78 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, di cui 7 in terapia intensiva. Tre i deceduti ieri e 9 le persone guarite.

PUGLIA

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ha comunicato che oggi in Puglia sono stati effettuati 6.437 test per l’infezione da Covid-19 e registrati 772 casi positivi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 537.592 test. I pazienti guariti sono 6.217, 9.437 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 16.353. Nelle ultime 24 ore ci sono state 13 vittime, 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Le persone decedute in Puglia dall’inizio della pandemia sono 699.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 263.352 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 266.246 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 4.400 (+196 rispetto a ieri), quelle negative 258.952”. Lo si legge nel bollettino della Regione, che fa registrare 2.504 casi attualmente attivi e 111 morti dall’inizio della pandemia (nessuno nelle ultime 24 ore).

SICILIA

Sono 708 in 24 ore i nuovi casi di positività Covid 19 in Sicilia e 10 le persone decedute. Attualmente nell’isola sono 12.188 i positivi per un totale di 19.033 casi dall’inizio della pandemia. Sono invece 244 i pazienti dimessi o guariti. I dati sono diffusi dal bollettino del Ministero della Salute. Cresce il numero dei ricoverati, passati dai 727 di ieri ai 787 di oggi. In aumento anche i pazienti in terapia intensiva: ieri erano 103, oggi 111.

SARDEGNA

Nella Regione Sardegna si registrano 362 nuovi casi di coronavirus, e sei vittime: di queste tre erano residenti nel nord Sardegna, e tre rispettivamente nelle province di Oristano, Sud Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari. Nell’ultima giornata sono stati eseguiti 3,821 tamponi, portando il totale di quelli eseguiti sull’isola a 257,266 test. Dei 362 nuovi casi, 280 sono stati rilevati attraverso attività di screening e 82 da sospetto diagnostico. L’Unità di crisi regionale ha accertato 8,526 casi di positività al Covid-19, mentre le vittime toccano quota 205. Sono 298 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (8 in meno rispetto a ieri), mentre è di 37 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 5,013. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 2,937 (+54) pazienti guariti, più altri 36 guariti clinicamente.

