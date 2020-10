MANZIANA: 2 NUOVI CONCITTADINI POSITIVI AL TAMPONE PER COVID-19

Comunicato del Comune di Manziana

La Asl Roma 4 ha comunicato che purtroppo altri due nostri Concittadini sono risultati positivi al tampone per Covid-19.

I due casi, riconducibili a nuclei famigliari o contatti stretti di soggetti già risultati positivi nei giorni scorsi, al momento non manifestano particolari segni della malattia e sono in isolamento presso la propria abitazione.

Gli uffici dell’Azienda Sanitaria locale, come da protocollo, hanno prontamente attivato tutte le procedure per il tracciamento dei contatti: a loro e alle rispettive famiglie arrivi la vicinanza dell’intera cittadinanza manzianese, speranzosi in un pronto recupero.

Si invitano inoltre tutte le persone positive e i contatti posti in isolamento a rispettare le misure previste in questi casi, non allontanandosi dal proprio domicilio ed usufruendo dell’assistenza messa a disposizione dal Comune attraverso i volontari delle diverse realtà associative coinvolte.

Si specifica infine che le persone attualmente in quarantena sono 10.

Tra i positivi questa è l’incidenza per le varie fasce d’età indicate: