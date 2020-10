Regione Lazio: Covid, le nuove misure di contrasto

COVID: nuova ordinanza di prevenzione e gestione dell’epidemia

Nuova ordinanza della Regione Lazio che vieta gli spostamenti in orario notturno sul territorio della regione, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, questa misura sarà in vigore dalla notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre.

Inoltre viene rimodulata l’intera rete ospedaliera regionale ampliando e rafforzando i posti dedicati al COVID-19 seguendo l’andamento della curva epidemiologica.

Qui le nuove disposizioni: https://bit.ly/2Hev0w1

Qui per scaricare l’autocertificazione per gli spostamenti: https://bit.ly/3ma2Ocm Coronavirus: da martedì ai drive-in di Roma solo su prenotazione

L’accesso sarà consentito solo previa prenotazione online e sarà possibile prenotarsi dal giorno precedente. Per prenotarsi occorre avere la ricetta dematerializzata e il codice fiscale, il servizio è attivo già nei drive-in del Forlanini del Santa Maria della Pietà, del Santa Lucia e di Palmiro Togliatti. https://bit.ly/3k2LxBg Nuovo piano regionale per la banda larga nei lotti popolari

Sono partiti i lavori di ristrutturazione di quattro lotti di case popolari dell’Ater alla Garbatella. Per l’occasione è stato anche lanciato il piano regionale di installazione della fibra nei lotti popolari della città, con l’obiettivo di raggiungere 15.000 abitazioni entro il 2022, di cui 3.200 entro l’anno: l’investimento totale sarà di oltre 1,2 milioni di euro. https://bit.ly/35b6Vhz Online avviso pubblico pubblico per la promozione della cultura cinematografica nel 2021

Prosegue il nostro impegno a sostegno del cinema e dell’audiovisivo nel Lazio. È stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto destinati a iniziative volte alla promozione della cultura cinematografica e audiovisiva. Tutte le informazioni qui: https://bit.ly/3k2LxBg Vaccinarsi contro l’influenza quest’anno è ancora più importante

Quest’anno il virus influenzale circolerà contemporaneamente al SARS-CoV-2 (Coronavirus) e questo rende la vaccinazione contro l’influenza ancora più importante. Il vaccino, utilizzato da oltre quarant’anni come principale strumento ed opportunità di prevenzione, si è dimostrato efficace e sicuro. Per sapere dove vaccinarsi, a chi è consigliato il vaccino e molto altro cliccate qui: https://bit.ly/3lhvZtE #BonusLazioKm0: un bando che sostiene l’intera filiera agroalimentare del Lazio Ci rivolgiamo a chi lavora nel settore della ristorazione e vuole sostenere i prodotti agroalimentari del territorio laziale.

A chi partecipa verrà concesso un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, pari al 30% della spesa effettuata per l’acquisto di prodotti DO (Denominazione di Origine), IG (Indicazione Geografica) e PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) del territorio laziale: l’obiettivo è quello di promuovere misure di aiuto che consentano la ripresa delle attività sul territorio.

Per saperne di più: https://bit.ly/3lQrk2e Ottobre rosa: ultimi giorni per partecipare alla campagna per la prevenzione del tumore al seno Mancano pochi giorni alla fine di questo mese ma c’è ancora tempo per partecipare alla campagna per la prevenzione del tumore al seno. Se hai tra i 45 e i 49 anni puoi prenotare una mammografia gratuita per tutto il mese di ottobre. Chiama il numero 06 164161840. Tutte le informazioni più dettagliate qui: salutelazio.lt LazioSound: più di un mese per inviare la propria candidatura!

Continuiamo a sostenere la produzione, promozione, distribuzione e l’internazionalizzazione dei giovani musicisti under35. I giovani musicisti emergenti potranno candidarsi gratuitamente caricando direttamente il loro brano sul portale del progetto dal 14 ottobre fino al 25 novembre. Maggiori informazioni su: https://www.regione.lazio.it/laziosound/ Generazione Futuro: ancora pochi giorni per partecipare, il bando scade il 29 ottobre! Il bando è stato pensato per promuovere e ampliare la collaborazione tra il sistema della ricerca e dell’innovazione regionale e le imprese del Lazio. I giovani laureati che vinceranno le borse potranno condurre le loro ricerche per 3 anni a stretto contatto col mondo dell’impresa e con le sue necessità. Avranno anche la possibilità di trascorrere all’estero da 3 a 6 mesi per studiare e importare innovazione.

Obiettivo: innovare i processi di produzione, collegare università e mondo del lavoro. Un esempio concreto per fare quello di cui tutti parlano: costruire dal basso un nuovo modello di sviluppo che abbia al centro la valorizzazione del talento, dell’intelligenza, della passione dei più giovani.

È il vostro momento! Tutte le informazioni qui: https://bit.ly/3cPCL6E