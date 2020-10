L’allenatore nerazzurro ha commentato il pari contro il Gladbach: ….

“Non ho niente da dire ai miei, ma dobbiamo migliorare ancora. Sanchez? Infortunio da valutare”

Lukaku salva l’Inter, a San Siro finisce 2-2 contro il Borussia M’Gladbach. Il belga sigla una doppietta ma i nerazzurri non vanno oltre il pareggio. Queste le parole di Antonio Conte nel post partita.

ERIKSEN E HAKIMI

La prima domanda è su Eriksen, oggi in campo per 79′: “Ha fatto bene come tutta la squadra, grande impegno e grande applicazione. Gli abbiamo chiesto di essere più decisivo in fase di possesso e ha fatto una buona partita, così come tutti gli altri”. Poi sul pareggio: “Dobbiamo pensare al campo e cercare di fare del nostro meglio. Non è stato semplice oggi ricevere la notizia che Hakimi non avrebbe giocato, fino a stamattina si era allenato con noi e avrebbe anche giocato. Avevamo preparato situazioni di gioco. Non era semplice, loro sono stati bravi”.

ERRORI

E ancora: “Non si può paragonare la gara di oggi a quella con lo Slavia Praga, abbiamo giocato contro una squadra di grande potenziale. Ha giocatori forti fisicamente, tecnici e veloci. Non ricordo parate di Handanovic, noi abbiamo creato molto e avuto occasioni. Non ho niente da rimproverare ai miei, si può migliorare e ci sono degli errori ma dobbiamo essere bravi a non farli”.

ACCIACCATI

Poi un commento sulla situazione della squadra da un punto di vista fisico: “Brozovic veniva da un affaticamento, Bastoni si era allenato solo due volte, Nainggolan invece una. Sanchez è da valutare invece (uscito a fine primo tempo ndr), dobbiamo capire cos’ha. A volte dobbiamo interpretarlo, ma dobbiamo capire che situazione ha”.

(Corriere dello Sport)