Elegante ma non troppo: i consigli per un look perfetto in vista del rientro in ufficio

Con l’estate praticamente archiviata, adesso arriva il momento di riprendere con le routine di tutti i giorni, fatte di lavoro e di impegni familiari. Ecco che l’obbligo di ritornare in ufficio ci impone di indossare un nuovo abito, in modo letterale e figurato, perché anche la nostra mente dovrà “vestirsi” e abituarsi all’office look. Vediamo quindi qualche consiglio per riuscire ad avere un perfetto outfit da ufficio, dunque elegante ma non troppo, e senza per questo sacrificare la comodità.

L’indispensabile camicia

Prima di tutto il resto, viene la camicia, ovvero il capo basic per eccellenza. Si tratta di un must per ogni situazione professionale, in quanto sobria, elegante (ma non troppo), leggera e comodissima. È chiaro che non tutte le camicie sono uguali, e che è importante capire come scegliere il modello perfetto per l’ufficio. Qui il consiglio è di preferire sempre i modelli bianchi, evitando dunque le fantasie, che nonostante fossero di tendenza per quest’estate vanno bene solo per uno stile casual e “outdoor”. Inoltre, è bene trovare un modello che calzi a pennello e adatto per il nostro fisico, quindi né troppo largo né troppo aderente.

Il maglione

Sopra la camicia, ecco il maglione, un altro capo indispensabile per un look da ufficio. Mantiene infatti il comfort e la vestibilità tipici di questi abiti, così come la sobrietà e l’adattabilità ad un contesto lavorativo. Pur essendo un capo casual, è possibile trovare delle perfette vie di mezzo fra maglioni eleganti e sportivi, e anche qui vale la regola del “sì alla tinta unica, no alle fantasie”. Il rosso porpora, ad esempio, è un colore vivace ma anche discreto, quindi perfetto per gli uffici.

La giacca

La giacca viene spesso vista come un complemento accessorio, ma in certi uffici (quelli con il dress code più pretenzioso) è indispensabile al pari della camicia. In tal caso si suggerisce di fare innanzitutto attenzione alla sua lunghezza, oltre che alla comodità: in sintesi, deve restare confortevole anche quando ci si siede o si alzano le braccia. Per quanto concerne i materiali, ci sono tessuti molto eleganti come il velluto, e altri più discreti come il cotone.

Osare con gli accessori

Grazie agli accessori possiamo aggiungere un tocco di brio ai nostri outfit da ufficio, a partire dalle calzature. Per rendere il look un po’ più trendy e giovanile, infatti, si può ad esempio optare per un paio di sneakers come le scarpe Adidas da uomo, che nella loro sportiva sobrietà sono perfette per questo scopo. Non solo scarpe, perché nel novero degli accessori fondamentali per un abbigliamento da ufficio rientrano anche la cravatta e la cintura, oltre ai gemelli e alla pochette. Anche se si tratta di accessori spesso opzionali, è sempre il caso di tenerli in considerazione.

Il rientro in ufficio può non essere semplice, ma con il giusto outfit ci si può assicurare di farlo nel modo giusto.