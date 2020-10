Nuovo Dpcm coronavirus, Bonaccini “No alla chiusura di palestre e piscine”

Il presidente della Conferenza delle Regioni apre al Governo su didattica a distanza e smart working

Trasporto scolastico

Sullo scottante tema del trasporto scolastico – è di oggi la notizia dei primi contagi sui bus degli studenti a Bologna – il governatore si è detto favorevole all’utilizzo dei bus tiristici per i percorsi extraurbani. Ma ha anche sottolineato che i mezzi non sono compatibili con uso nel tessuto urbano. Ha poi dato il suo ok all’aumento di una quota di lavoratori in smart working.

Aiuti per gli esercizi chiusi

“Attenzione a quelle attività che vanno a chiudere o che sono già chiuse, come le discoteche e le sale da ballo. Va dato un segnale”, ha sottolineato preoccupato delle conseguenze sul piano economico delle nuove misure e chiedendo quindi un sostegno economico.

Terapie intensive in Emilia-Romagna

Bonaccini, parlando come presidente dell’Emilia Romagna, ha specificato che non ci sono problemi su tamponi e terapie intensive: “Abbiamo inaugurato 150 nuovi posti letto con Boccia e Speranza, siamo al completamento dell’obiettivo che ci ha dato il governo”.

Il Dpcm non sarà oggi

Le decisioni non arriveranno oggi e in ogni caso non c’è “nessun blitz in corso” sulle nuove misure anti-Covid. Lo garantisce Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza della giunta Bonaccini, durante il confronto tra il Governo e le Regioni “per valutare l’andamento epidemiologico e le misure necessarie per contrastare la diffusione del coronavirus”. Ma Baruffi assicura via social che “il confronto è aperto, le decisioni saranno assunte ancora una volta di concerto (non oggi), non c’è nessun blitz in corso”. “È già sufficiente la preoccupazione per i dati sanitari, senza seminare ulteriore allarmismo per attivita’ economiche, scuole, ecc. Alcuni giornali oggi non hanno fatto un buon servizio”, scrive ancora Baruffi postando una foto della videoconferenza col Governo.

(Il resto del Carlino)