MANZIANA: RISCONTRATO UN ALTRO CASO DI COVID 19. Comunicato del Sindaco Bruno Bruni

“Come da dati diffusi dalla Asl, oggi a Manziana è stato riscontrato un altro caso di Covid-19: la persona interessata, contattata personalmente da me, fortunatamente manifesta segni lievi della malattia e, in linea generale, le sue condizioni di salute non destano al momento particolari preoccupazioni.

Il totale dei positivi sale così a 15 (14 + 1 caso fuori dai confini della Asl Roma 4). Ci tengo a specificare che la persona risultata positiva in data odierna fa parte di un nucleo famigliare già in isolamento e quindi questo ulteriore innalzamento del numero dei contagi va ritenuto fisiologico e non deve di per sé creare allarme.

Nonostante questo, è evidente che la situazione dei contagi a livello regionale e nazionale è preoccupante: ieri per la prima volta sono stati riscontrati più di 10.000 contagi in tutta Italia. Un numero elevato che ovviamente va anche rapportato al numero crescente di tamponi eseguiti ma che deve farci riflettere: urge una presa di coscienza da parte di tutti per evitare che quella che oggi è un preoccupante picco di allarme non diventi domani un’ulteriore emergenza nell’emergenza.

Concludo con un chiarimento: da parte mia e dell’intera Amministrazione c’è il massimo impegno nel gestire questa crisi che coinvolge più fronti, sia a livello comunale che sovracomunale. Per quanto nelle nostre possibilità stiamo facendo del nostro meglio, in primis fornendovi un’informazione più puntuale possibile, nel rispetto della normativa attuale e della sensibilità delle persone coinvolte in prima persona. Forza Manziana!”

Il Sindaco

Bruno Bruni

Per completa informazione si aggiunge inoltre che a Manziana sono 29 le persone in quarantena. Tra i positivi questa è l’incidenza per le varie fasce d’età indicate:

0-18 anni: 5 casi

19-35 anni 35: 3 casi

36-60 anni: 5 casi

over 60: 2 casi