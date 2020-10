RIFIUTI. GRUPPO PD, MUNICIPIO XV: “DOPO ANNI IL M5S DICE NO A COMPOSTAGGIO”

No al compostaggio a Cesano: una nota il gruppo del Pd del Municipio XV

ROMA- “Oggi, a seguito del Consiglio straordinario sull’impianto di compostaggio di Cesano e Osteria Nuova, finalmente la maggioranza Cinque Stelle del Municipio dichiara e formalizza la sua contrarietà al progetto. L’atto in questione é stato votato all’unanimità, con il solo voto di astensione del gruppo di Fratelli d’Italia. Ci verrebbe dire: finalmente anche il M5S ha detto no, alla buon’ora. Meglio tardi che mai. Per noi é una prima vittoria e lo é anche per chi, tra cittadini, forze politiche e associazioni, in questi anni hanno sostenuto le ragioni del no.

Dopo le ingenti somme spese da parte di Roma Capitale e di AMA, e dopo che l’allora capo politico del M5S in piena campagna elettorale disse che l’impianto di compostaggio di Cesano e Osteria Nuova era una conquista, oggi siamo nelle condizioni di poter dire “purtroppo” che avevamo ragione e ci fa piacere che il M5S del Municipio abbia cambiato idea votando l’atto di contrarietà all’impianto.

Sono tre anni che, pur ribadendo fondamentale il compostaggio nella gestione dei rifiuti, dichiariamo non consono questo progetto: frutto di una scelta folle e dannosa non per Roma Nord, ma per l’intera città.

Lo confermano peraltro le dodici pagine di prescrizioni che la Regione Lazio ha formalizzato nella valutazione di impatto ambientale. Prescrizioni che costeranno più dell’impianto stesso.

Noi da sempre, oltre alla contrarietà abbiamo espresso l’esigenza di subordinare le scelte localizzative alla pianificazione cittadina degli impianti oltre all’istituzione dell’osservatorio che abbiamo fatto a maggio scorso, ma oggi comunque ci riteniamo soddisfatti. Se da una parte è positivo il ripensamento del M5S territoriale contro quello romano e nazionale, non possiamo essere contenti per la confusione e l’incapacità del M5S capitanato dalla Sindaca Raggi: invece di trovare soluzioni, in questi anni si è occupata solo di cercare scuse per non risolvere la questione rifiuti e il voler continuare con questo progetto irrealizzabile lo conferma. La localizzazione è sbagliata e ha fatto già perdere troppo tempo e troppi soldi ai cittadini romani che continuano ad avere l’immondizia per strada. Nel frattempo, la raccolta differenziata è addirittura regredita e peggiorata. Con il voto di oggi, dal Municipio XV è arrivato un messaggio chiaro e unitario: la Sindaca ascolti e smetta di insultare una città che non sopporta più questa confusione”.

(gruppo del Pd del Municipio XV)

Riportiamo un articolo del 3 Agosto 2020 di VignaClaraBlog