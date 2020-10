Dalla Regione Lazio bandi, informazioni e appuntamenti da conoscere

Ottobre rosa: torna campagna per la prevenzione del tumore al seno

Riparte la campagna per la prevenzione del tumore al seno. Se hai tra i 45 e i 49 anni puoi prenotare una mammografia gratuita per tutto il mese di ottobre.

Chiama il numero 06 164161840. Tutte le informazioni più dettagliate qui:

Generazione Futuro: il bando per i dottorati industriali

Il bando è stato pensato per promuovere e ampliare la collaborazione tra il sistema della ricerca e dell’innovazione regionale e le imprese del Lazio. I giovani laureati che vinceranno le borse potranno condurre le loro ricerche per 3 anni a stretto contatto col mondo dell’impresa e con le sue necessità. Avranno anche la possibilità di trascorrere all’estero da 3 a 6 mesi per studiare e importare innovazione.

Obiettivo: innovare i processi di produzione, collegare università e mondo del lavoro. Un esempio concreto per fare quello di cui tutti parlano: costruire dal basso un nuovo modello di sviluppo che abbia al centro la valorizzazione del talento, dell’intelligenza, della passione dei più giovani.

È il vostro momento! Tutte le informazioni qui:

http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5805

Covid, 2 milioni di euro per la ricerca di una cura

Via libera della Giunta regionale a un protocollo d’intesa con l’Università di Tor Vergata per sostenere la ricerca e la sperimentazione per la messa a punto di un farmaco in grado di curare i malati di Covid-19 nel più breve tempo possibile. L’accordo, che verrà firmato nei prossimi giorni, è finanziato dalla Regione Lazio con 2 milioni di euro. Maggiori informazioni:

https://bit.ly/34eKoQf

Pubblicate le graduatorie per l’avviso pubblico a sostegno delle attività sportive

Sono 590 le attività sportive che verranno finanziate: un sostegno economico agli operatori del settore del Lazio per la ripartenza delle attività ma anche per la realizzazione di progetti di promozione e diffusione dello sport come fattore di inclusione sociale per grandi e piccoli, con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’importanza della pratica dell’attività motoria e sportiva in termini di benessere e salute. Qui tutte le info:

https://bit.ly/3cLdafc

Ambiente: due milioni di euro per i nove comuni: accordo con il ministero dell’ambiente

Investiamo 2 milioni di euro per finanziare infrastrutture per il rifornimento di carburanti alternativi e per la ricarica di veicoli elettrici, per la mobilità ciclo-pedonale e la relativa interconnessione.Coinvolti 9 Comuni, grazie a un accordo sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Qui per maggiori informazioni:

https://bit.ly/338gZb3

Ambiente: approvati i piani di assetto di Marcigliana e Acquafredda

Due importanti provvedimenti, strategici per l’area del comune di Roma, volti in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi: tutela, recupero e restauro di habitat naturali e dei paesaggi; valorizzazione dell’identità specifica della Riserva, nello specifico, quelle naturalistiche, storico architettoniche ed archeologiche; promozione dell’interconnessione: eco-biologica, paesistica, urbana; cura e manutenzione del territorio. Maggiori informazioni sul nostro sito:

https://bit.ly/3cOOxhR

Coronavirus: i drive-in negli aeroporti hanno raggiunto quota 30 mila test

Un lavoro importante che ha consentito all’aeroporto di Fiumicino di essere considerato, a livello mondiale, un aeroporto sicuro ed efficiente nel contrasto al COVID-19. Il drive-in presso il parcheggio lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino, aperto h24 e 7 giorni su 7 non è a disposizione dei soli viaggiatori, ma di tutti i cittadini muniti di prescrizione medica e tessera sanitaria”. I numeri nel dettaglio:

https://bit.ly/3jlNJDo

Turismo: “Con Maria” il due e tre ottobre a Gaeta

Con Maria – In cammino con l’Arte, la Bellezza e la Cultura nel Lazio è l’evento promosso dall’Assessorato al Turismo e Pari Opportunità della Regione Lazio che si svolgerà il 2 e 3 ottobre a Gaeta con il patrocinio del Comune di Gaeta.

Un appuntamento che si snoderà su tre percorsi interconnessi: spirituale, sulle tracce della Madonna; culturale, sul ruolo delle donne anche attraverso i contributi di lavoratrici, amministratrici locali, professioniste e studiose; e sulla salute delle donne. Maggiori informazioni:

https://bit.ly/3jlt5DE

Online il bando per il nuovo biennio di alta formazione artistica di Officina Pasolini

Un’opportunità unica e gratuita della Regione Lazio per investire sul futuro dei giovani che vogliono formarsi nel mondo dell’arte. Verranno selezionati per ogni sezione 30 giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (estendibili a 36 per particolari meriti artistici).

https://bit.ly/362kmlM