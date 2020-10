ALL’ALBERGHIERO DI LADISPOLI TORNA IL ‘GRAN PRIX RICOLA’

Torna all’Istituto Alberghiero di Ladispoli l’appuntamento con il Concorso ‘Gran Prix Ricola’.

“Sarà un’edizione speciale, diversa da tutte le altre, come impongono le misure di sicurezza anti-Covid, – ha spiegato la Prof.ssa Donatella Di Matteo, Docente di Sala dell’Istituto di via Federici e coordinatrice dell’evento insieme al Prof. Bruno Mazzeo – ma abbiamo deciso di non rinunciare a questa imperdibile occasione di apprendimento e di crescita per i nostri studenti. Puntare ai più elevati standard formativi rimane il nostro obiettivo primario, nonostante le inevitabili restrizioni legate all’emergenza sanitaria. Ma partecipando a questo concorso intendiamo anche dimostrare che la scuola non si è mai fermata e che è in grado di affrontare le criticità senza venir meno alle sue finalità formative”.

La concorrente del V Sala A dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, che rappresenterà il settore geografico ‘Centro Italia’, dovrà preparare un cocktail long-drink con Tisana Ricola, come prescritto dal Regolamento.

A giudicarla sarà il Barman Ettore Diana. Come sfidanti la studentessa di Ladispoli troverà un allievo dell’Istituto Alberghiero di Napoli (per il Sud) e uno di Torino (per il Nord Italia).

L’appuntamento è per martedì 13 ottobre nel Laboratorio di Sala dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli.