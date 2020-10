Tondinelli: positivo al Covid-19, lo annuncia in un comunicato odierno

Cari concittadini,

purtroppo ho avuto conferma dal tampone molecolare: risulto positivo al Covid-19.

Sabato mi sono messo in autoisolamento dopo essere stato informato che una persona con cui avevo avuto contatti nei giorni precedenti, fuori dal palazzo comunale, era risultata positiva al virus. Mi sono subito sottoposto al test rapido, risultato positivo, e oggi ho avuto la conferma dal tampone.

Il Comune questa mattina è rimasto chiuso al fine di essere sanificato. La Asl, con la mia stretta collaborazione, ha provveduto a informare le persone che sono venute in contatto con me.

L’attività amministrativa continua e io ci sono. In piena emergenza non ci siamo mai fermati e adesso che c’è un nuovo picco pandemico da affrontare il nostro impegno raddoppia.

La raccomandazione è sempre la stessa: evitiamo assembramenti, laviamoci spesso le mani e indossiamo la mascherina.

Colgo l’occasione per informare che le Forze dell’Ordine fanno il massimo per far rispettare le regole e i controlli ci sono.

Sono certo che supereremo anche questo momento. Insieme ce la faremo!