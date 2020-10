Celiachia: a fine mese la possibilità di accreditarsi per ottenere i “codice celiachia”

Ricordiamo a tutti i nostri utenti con celiachia, che scade a fine mese la possibilità di accreditarsi presso i distretti e ottenere i “codice celiachia”.

Dal 1 novembre i buoni cartacei non saranno più validi, è importante contattare il distretto e ricevere il vostro codice pin.

Il nuovo sistema di dematerializzazione entrerà in vigore il 1° novembre 2020. Entro tale data tutti i pazienti celiaci già in possesso del codice di esenzione ed in carico alla ASL per celiachia, dovranno acquisire dagli operatori sanitari del Distretto territoriale di competenza “il codice pin celiachia” riconsegnando eventuali impegnative/buoni precedentemente rilasciati dagli uffici ASL (impegnative/buoni riferiti al mese di novembre e dicembre 2020) portando con sé la tessera sanitaria ed un documento di riconoscimento. La procedura potrà essere eseguita anche da remoto mediante i consueti strumenti informatici (posta elettronica). Tuttavia, in questo caso, non sarà possibile verificare lo stato ed il corretto utilizzo della tessera sanitaria. Di seguito vengono indicati sedi e recapiti distrettuali individuati per il rilascio del “codice celiachia” e per la verifica del corretto utilizzo della tessera sanitaria.

Gli uffici abilitati alle operazioni di dematerializzazione delle ricette/buoni sono operativi dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:

Distretto 1 di Civitavecchia

sede: Civitavecchia – Via Etruria 34 – II°Piano

ufficio: Medicina di Base –

apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 recapito telefonico: 06/96669377 – 370 – 371

indirizzo e-mail: mdb.f1@aslroma4.it

Distretto 2 di Cerveteri/Ladispoli

sede: Cerveteri – Via Madre Maria Crocifissa Curcio 3 – I°Piano ufficio: Medicina di Base

apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00 martedì e giovedì anche pomeriggio ore 14,30 – 16,30 recapito telefonico: 06/96669713 (centralino) – 724 – 725

indirizzo e-mail: mdb.f2@aslroma4.it

Distretto 3 di Bracciano

sede: Bracciano – Via del Lago snc

ufficio: Medicina di Base – apertura al pubblico martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 17,00

recapito telefonico: 06/96669695 (centralino) – 682 – 689

indirizzo e-mail: mdb.f3@aslroma4.it

Distretto 4 di Capena

sede: Capena – Via Tiberina Km 15,500

ufficio: Medicina di Base

apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 martedì e giovedì anche pomeriggio ore 15,00 – 16,00

recapito telefonico: 06/96669838/853(centralino) – 613 – 865 indirizzo e-mail: mdb.f4@aslroma4.it