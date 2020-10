Civitavecchia: Lunedì 5 ottobre alle ore 10.00 inaugurazione del nuovo reparto SPDC

Dichiarazione dei vertici di ASL ROMA 4 Quintavalle

Per ampliare gli spazi, ci spiega il Dott. Seripa, sono stati utilizzati dei locali che hanno permesso di implementare il reparto di una stanza da due posti e una stanza che al momento verrà usata per eventuali casi da isolamento Covid, in quanto risponde alle caratteristiche richieste dalla Regione Lazio, e successivamente sarà utilizzata per quei pazienti che richiedono un ricovero cautelativo.

Si è approfittato della chiusura di 4 settimane del reparto per apportare migliorie a tutti gli ambienti, con ritinteggiature, cambio delle tapparelle, sistemazione del pavimento, migliorie ai bagni e alla sala fumo.

Per garantire la sistemazione dei pazienti in questo periodo di chiusura è stata fondamentale la collaborazione con gli SPDC del Lazio, in particolare con il Santo Spirito e con il 118. Collaborazione che ha permesso ai pazienti di trovare una sistemazione in condizioni di assoluta sicurezza.

Già da lunedì il reparto sarà aperto e accoglierà i pazienti.

“Grazie a tutta la rete regionale per la collaborazione, ai direttori delle ASL che si sono adoperati per non creare disagio ai nostri pazienti, la coesione è stata fondamentale per gestire il disagio agli utenti per lo spostamento in altri Spdc, ora siamo pronti ad accoglierli in un luogo migliore” dichiara il Direttore Generale Quintavalle, e dalla Direzione Sanitaria si preparano nuovi progetti che avranno protagonista il reparto Spdc di cui si parlerà prossimamente.