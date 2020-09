Aumentano i casi nel Lazio: sono 230, 148 a Roma.

Scuola, contagiati insegnanti e alunni

Torna a crescere il numero dei nuovi positivi nel Lazio.

“Su circa 10mila tamponi oggi si registrano 230 casi”, rende noto l’assessore alla Sanita’ regionale, Alessio D’Amato. Ieri i nuovi casi erano stati 195 su oltre 9mila tamponi. Dei 230 nuovi positivi di oggi, precisa D’Amato, 148 sono a Roma. Non si registra alcun decesso.

Scuola, due insegnanti del Fratelli Bandiera contagiate

E anche oggi si sono verificati casi di contagio tra il personale e gli alunni delle scuole della Capitale e in quelle del Lazio. A Roma due professoresse dell’Istituto Fratelli Bandiera, zona piazza Bologna, sono state trovate positive al Coronavirus. Una delle due insegnanti non aveva ancora preso servizio. La Asl Roma 1 sta effettuando tutti gli accertamenti per valutare i contatti stretti dei due casi positivi e procedere se necessario con la quarantena per i bimbi di una classe. “Sono stati immediatamente attivati tutti i protocolli previsti e si è provveduto ad allertare la Asl di competenza che, dopo aver espletato tutti gli opportuni controlli e le necessarie verifiche, ha provveduto a contattare personalmente e a mettere in isolamento fiduciario precauzionale quanti ha ritenuto necessari”, si legge in una comunicazione della dirigente scolastica Cinzia Giacomobono pubblicata sul sito della scuola. Sanificato l’istituto.

Positivi due studenti del Russel di San Giovanni e una ragazza al da Vinci di Maccarese

E altri positivi anche tra gli ragazzi. Due casi sono sono riscontrati tra i liceali del Russel, uno nella sede di via La Spezia e l’altro nella sede di via Tuscolana. Disposta la sanificazione delle aule, le lezioni – informa la scuola- proseguono regolarmente. Al liceo Leonardo da Vinci di Maccarese a risultare contagiata è stata una studentessa. A darne notizia il sindaco di Esterino Montino. La studentessa, precisa, non ha mai frequentato lezioni in aula dall’inizio dell’anno scolastico poiché in didattica a distanza da casa ma, sottilinea Montino, “domenica scorsa ha partecipato ad una festa con alcuni compagni di scuola, che sono già stati messi in isolamento preventivo dalla Asl”. Domani per “tutti gli alunni di tutte le classi del plesso storico e centrale di via di Maccarese n.38-40” non ci saranno lezioni in classe domani nei plessi del liceo ma la didattica a distanza.

Il bollettino dei contagi nelle singole Asl

Nella ASL di Roma 1

sono 56 i casi nelle ultime 24h, di cui tre sono di rientro (uno con link dalla Sardegna, uno dalla Russia e uno dall’Ucraina); diciassette sono i casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto e isolato.

Nella Asl Roma 2

sono 78 casi, tra questi un caso di rientro dal Marocco, ventinove sono i contatti di casi gia’ noti e isolati e ventisette individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 3

ci sono 14 casi nelle ultime 24h: sono tre di rientro dalla Toscana e otto sono contatti di casi gia’ noti e isolati.

Nella Asl Roma 4

sono 11 i casi e si tratta di quattro individuati su segnalazione del medico di medicina generale e sei sono contatti di casi gia’ noti e isolati.

Nella Asl Roma 5

sono 15 i casi nelle ultime 24h, sono undici contatti di casi gia’ noti e isolati.

Nella Asl Roma 6

sono 13 i casi nelle ultime 24h: si tratta di sette contatti di casi gia’ noti e isolati.

Nelle province

si registrano 43 casi e nessun decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono quindici i casi, legati a un rientro dalla Romania e a due dalla Toscana; cinque invece i casi con link ad un cluster di un matrimonio dove e’ in corso l’indagine epidemiologica e quattro sono contatti di casi gia’ noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano tredici casi: nove contatti di casi gia’ noti e isolati e due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazzione. Nella Asl di Rieti si registrano dieci casi, anche qui si tratta di contatti di casi gia’ noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano cinque casi, e sono due contatti di casi gia’ noti e isolati.

(La Repubblica)