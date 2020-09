Cerveteri, incendio in Via Carmignano: sul posto ProCiv e Vigili del Fuoco

I ringraziamenti del Sindaco di Cerveteri agli operatori

Mattinata di lavoro quella di oggi, lunedì 21 settembre, per il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri e per la squadra 26/A dei Vigili del Fuoco.

Attivati dalla Sala Operativa della Regione Lazio, si sono infatti recati in Via Carmignano per domare e bonificare un incendio divampato poco prima delle ore 14:00.

Sul posto, due squadre AIB – Antincendio Boschivo con autobotte.

Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, per conto dell’Amministrazione comunale e della città tutta, esprime il suo più vivo ringraziamento alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco per l’intervento effettuato e per lo straordinario lavoro che quotidianamente svolgono nel territorio a tutela della sicurezza di tutti.