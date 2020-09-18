D’Amato: situazione del contagio nel Lazio

Comunicato del l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.
CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘SU QUASI 11 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 193 CASI DI QUESTI 108 SONO A ROMA E ZERO I DECESSI. NELLA VALUTAZIONE DEL MINISTERO IL VALORE RT E’ A 0.54’
***NELLE PROVINCE SI REGISTRANO 48 CASI E ZERO DECESSI NELLE ULTIME 24H. NELLA ASL DI LATINA SONO SEDICI I CASI E SI TRATTA DI SEI CASI DI RIENTRO, UNO CON LINK DA SARDEGNA, UNO DA CAMPANIA, UNO DA SINGAPORE, UNO DA GRECIA, DUE DA SICILIA. DUE HANNO UN LINK AL CLUSTER DEL MERCATO ITTICO DOVE E’ IN CORSO L’INDAGINE EPIDEMIOLOGICA. NELLA ASL DI FROSINONE SI REGISTRANO CINQUE CASI E SI TRATTA DI UN CASO INDIVIDUATO IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE E QUATTRO CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI. NELLA ASL DI RIETI SI REGISTRANO QUINDICI CASI E SI TRATTA DI TREDICI CASI CON LINK AD UN CLUSTER IN UNA RSA DOVE E’ IN CORSO L’INDAGINE EPIDEMIOLOGICA. NELLA ASL DI VITERBO SI REGISTRANO DODICI CASI E SI TRATTA DI UN CASO DI RIENTRO DA UCRAINA E CINQUE CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;
***ASL ROMA 1: SONO 33 I CASI NELLE ULTIME 24H E DI QUESTI SEI SONO CASI DI RIENTRO, TRE CON LINK DA SARDEGNA, UNO DA CROAZIA, UNO DA UCRAINA E UNO DA FRANCIA. NOVE SONO CASI CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO E ISOLATO. DUE I CASI INDIVIDUATI IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE;
***ASL ROMA 2: SONO 63 I CASI NELLE ULTIME 24H E TRA QUESTI TREDICI I CASI DI RIENTRO, CINQUE CON LINK DA SARDEGNA, TRE DA ECUADOR, UNO SPAGNA, UNO DA CROAZIA, UNO DA MESSICO E DUE CON LINK ALLA COMUNITA’ DEL PERU’. TREDICI SONO CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;
***ASL ROMA 3: SONO 12 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI QUATTRO CASI DI RIENTRO, TRE CASI CON LINK DA SARDEGNA E UNO DA GERMANIA. SEI I CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;
***ASL ROMA 4: SONO 8 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI DUE CASI CON LINK DA SARDEGNA E SEI CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;
***ASL ROMA 5: SONO 19 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI CINQUE CASI DI RIENTRO TRE DALLA SICILIA E DUE CON LINK ALLA COMUNITA’ DEL PERU’. QUATTRO I CASI INDIVIDUATI IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE E TRE SONO I CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;
***ASL ROMA 6: SONO 10 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI UN CASO CON LINK DA SARDEGNA. SEI SONO I CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI E UN CASO INDIVIDUATO IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE;
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