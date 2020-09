Calcio, Kumbulla atterrato a Fiumicino

E’ il primo acquisto della Roma di Friedkin

Colpo di mercato per la Roma: Marash Kumbulla, difensore albanese classe 2000, per settimane vicino alla Lazio, è atterrato all’aeroporto di Fiumicino e si è subito diretto a Villa Stuart per le visite mediche di rito, dopo le quali il ventenne firmerà il contratto che lo legherà al club giallorosso per le prossime cinque stagioni. All’Hellas Verona – prossima avversaria dei giallorossi in campionato – andranno 30 milioni: 5 per il prestito, 18 per il riscatto obbligatorio e 7 per il cartellino del difensore turco Cetin.

(La Repubblica)