Roma: Zaniolo operato in Austria, tornerà in primavera

Lo rivedremo in campo tra cinque-sei mesi.

Nicolò Zaniolo si è sottoposto questa mattina presso la clinica Gelenkpunkt, a Innsbruck, in Austria a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato al ginocchio sinistro, dopo l’infortunio rimediato lunedì scorso in nazionale durante la sfida di Nations League ad Amsterdam contro l’Olanda. “L’intervento, effettuato dal professor Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck, è terminato con successo – si legge in una nota della Roma -. Il calciatore resterà nella clinica austriaca per i prossimi tre/quattro giorni” per poi tornare in Italia e iniziare la riabilitazione. L’operazione, cominciata intorno alle 9.40, è durata circa due ore.

“Da ora conto alla rovescia”

Al termine dell’intervento Zaniolo ha affidato ai social il suo messaggio: “Inizia il conto alla rovescia!” ha scritto postando una foto dal letto della clinica di Innsbruck. “Intervento perfettamente riuscito. Un grosso abraccio a tutti quelli che anche con un piccolo messaggio mi hanno scritto come stavo,sono stati giorni difficili ma anche grazie a voi, alla fine, nemmeno più di tanto. Da ora conto alla rovescia per tornare a fare ciò che amo…cioè giocare con la maglia della Roma ed esultare insieme a voi.. Sempre forza Roma, innamorato follemente di questa maglia !!!

(La Repubblica)