Scuola: il Sindaco Tondinelli si giustifica

Cari concittadini, ho appena emesso ordinanza che proroga l’apertura delle scuole statali I.C. di Bracciano e I.C. Silvestri al 24 settembre. Mentre l’Asilo Nido comunale di nostra diretta competenza aprirà regolarmente il 14 settembre.

Ci teniamo a evidenziare che la proroga al 24 settembre non riguarda inadempienze del Comune: noi eravamo pronti ad aprire lunedì 14 ma non possiamo non prendere in considerazione una richiesta avanzata oggi dal Dirigente Scolastico che si trova in difficoltà per motivi a lei non imputabili.

La decisione presa, infatti, arriva a seguito di una comunicazione protocollata in data odierna dal Dirigente Scolastico degli Istituti Comprensivi la quale, suo malgrado, ha richiesto il differimento della data di inizio delle lezioni a causa di criticità che derivano da carenze di personale docente di sostegno e di linee guida al riguardo da parte del Governo nonché dal deficit di banchi singoli.

Ciò nonostante l’Amministrazione Comunale e lo stesso Dirigente Scolastico e tutti gli uffici comunali abbiano portato a completamento tutti i lavori di adeguamento strutturale degli immobili alle norme anti Covid-19.

Nella lettera si evidenzia la mancata ricezione da parte degli Enti superiori di indicazioni precise, ad oggi non ancora pervenute, da attuare per la tutela dei lavoratori e degli alunni appartenenti alle categorie fragili nonché la necessità di provvedere al completamento dell’organico all’attuale sottodimensionamento (docenti e collaboratori scolastici) che rende difficoltoso il regolare svolgimento dell’orario delle lezioni.

Purtroppo nonostante tutti gli sforzi fatti, con un personale sottodimensionato non è possibile iniziare in tempo l’anno scolastico. Il Governo purtroppo e nostro malgrado ha causato questo ritardo nell’avvio dell’anno scolastico. Chiediamo scusa per i disagi e la comunicazione tardiva. Abbiamo fatto il possibile!