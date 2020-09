Informazioni e bandi dalla Regione Lazio

3 Milioni per la digitalizzazione dello spettacolo dal vivo È stato pubblicato l’Avviso pubblico per la “Digitalizzazione dello Spettacolo e delle altre Attività Culturali dal Vivo” che punta a sostenere le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) che operano nel settore delle attività culturali dal vivo: un milione e mezzo agli operatori dello spettacolo dal vivo e un milione e mezzo agli operatori di altre attività culturali. Tutte le informazioni qui: https://bit.ly/2GJPdcx Nuovo stanziamento di 10 milioni di euro a fondo perduto per le imprese del turismo Si potrà accedere al finanziamento di dieci milioni di euro attraverso un nuovo avviso che sarà pubblicato l’11 settembre per favorire il rilancio post Covid delle imprese turistiche nel Lazio. La Regione erogherà un contributo a fondo perduto che va da 600 ad 8.000 €, un segnale concreto di attenzione nei confronti del settore turistico: https://bit.ly/2R9WrZ4 Boost Your Ideas, nuove idee per la ripresa Call della Regione Lazio destinata a team e startup che propongono soluzioni innovative per il dopo Covid-19: in palio 30 premi da € 5.000 e 5 premi da € 20.000. Candidature per la prima delle tre call in programma entro il 13 ottobre. Qui per tutte le informazioni: https://bit.ly/2R6DDKg Sabato al Castello di Santa Severa per la conclusione di vivi i parchi del Lazio Sarà il suggestivo Castello di Santa Severa a ospitare sabato 12 settembre la giornata conclusiva di “VIVI I PARCHI DEL LAZIO”, la serie di eventi nelle aree protette della Regione Lazio .La giornata sarà animata da un ricco programma di appuntamenti, qui tutte le informazioni: https://bit.ly/3bG42Ib Al via “La Città Incantata” con concorso per cortometraggi e tre nuove residenze d’artista Settimane di incontri, masterclass, residenze d’artista, mostre e proiezioni cinematografiche: prende sempre più forma il programma degli appuntamenti della nuova edizione de “La Città Incantata”. Info: https://bit.ly/2Rcua45 Cominciati i lavori di recupero delle Terme di Matidia a Fiumicino Sono cominciati i lavori nell’area dell’Isola Sacra di Fiumicino. Si tratta di un progetto di recupero del complesso archeologico delle Terme di Matidia, di proprietà della Regione Lazio, che verranno date in concessione al Comune di Fiumicino e al Parco Archeologico di Ostia Antica. https://bit.ly/3hca3NW