IL RUGBY APPRODA A TREVIGNANO ROMANO

Il 12 settembre l’Open Day dell’Unione Rugby Sabazia

E’ passato ormai un anno da quando un gruppo di genitori e allenatori ha deciso di dare vita all’Unione Rugby Sabazia, una nuova realtà sportiva per il territorio che circonda il lago di Bracciano.

Oggi i giovani “Falchi”, seppur nel rispetto delle direttive della FIR in tema Covid, sono pronti ad iniziare una nuova stagione nelle loro divise giallo/blu.

Anche quest’anno l’attività sarà strutturata nella categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12. Per tutti i bambini e le bambine nati quindi tra il 2009 e il 2016.

Ma la grande novità è il trasferimento della sede degli allenamenti presso il bellissimo “Centro Sportivo Comunale Giulio Morichelli” di Trevignano Romano. Trasferimento fortemente auspicato e favorito anche dall’Aministrazione Comunale della cittadina lacustre.

A chi si chiedesse perchè un bambino o una bambina dovrebbe iniziare a giocare a rugby, basterebbe fare due chiacchiere con uno qualunque dei genitori dei giovani atleti.

Il rugby, al contrario di quello che si può pensare, non è infatti assolutamente uno sport violento. La grinta e l’agonismo sono inquadrati e incanalati da rigide regole che i bambini imparano da subito a rispettare, così come imparano a rispettare i compagni e gli avversari con i quali condividono il festoso e famoso “terzo tempo” al termine delle partite.

L’atmosfera che si respira in campo e sugli spalti è qualcosa che ci riconcilia con il mondo dello sport: sano e discreto tifo, ma soprattutto voglia di stare insieme e divertirsi.

Nel rugby poi c’è veramente spazio per tutti, indipendentemente dalla stazza fisica e dalle capacità individuali.

Siamo sicuri che l’Unione Rugby Sabazia darà un importante contributo alla diffusione di questo bellissimo sport nel nostro territorio.

Se vorrete far provare ai vostri figli e figlie una nuova attività, non perdete l’occasione di partecipare al primo Open Day della stagione, che si svolgerà sabato 12 settembre a partire dalle 16,00 presso il campo Giulio Morichelli di Trevignano Romano, in Località San Martino, Strada Provinciale 12/D.

Lo staff e i genitori dell’Unione Rugby Sabazia saranno pronti a rispondere a tutte le vostre domande e, soprattutto, a far giocare e divertire i vostri figli.

E ricordate sempre che “Una palla rotonda te la restituisce anche un muro, una palla ovale solo un amico”.

L’unione Rugby Sabazia è sul web (www.unionerugbysabazia.com) e su Facebook (unionerugbysabazia).

(di Sandro Gambone)