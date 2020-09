sistema ‘anti-taccheggio’ per contenitori di mozziconi

Cerveteri, sistema ‘anti-taccheggio’ per i contenitori di prossimità di mozziconi di sigaretta: saranno dotati di un GPS per prevenire furti

L’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti annuncia la novità apportata al progetto insieme all’Impresa Sociale EMERSUM

Un sistema di tracciamento GPS e allarme per prevenire furti e atti vandalici dei contenitori posizionati dall’Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri grazie ai finanziamenti per la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta finanziata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

In questi giorni, l’impresa Sociale EMERSUM, realtà che ha partecipato al progetto in stretta collaborazione con il Comune di Cerveteri, sta infatti provvedendo a mettere in sicurezza mediante l’utilizzo di un meccanismo tecnologico, i contenitori presenti sulle spiagge libere. In questo modo, si riuscirà a tracciare in tempo reale eventuali spostamenti anomali e dunque possibili furti.

Nelle scorse settimane sono stati posizionati 50 contenitori di prossimità in tutto il territorio. Di questi, 40 sono in acciaio posizionati nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, gli altri 10 sono dislocati lungo le spiagge libere della città.

Già distribuiti invece nelle attività commerciali del territorio, i 2mila posacenere e spegni sigaretta portatili previsti dal bando. In pochissimi giorni, sono stati in tanti i cittadini ad aggiudicarsene uno.

“Il progetto sta proseguendo ed è davvero incoraggiante vedere con quale entusiasmo sia stato accolto dai cittadini, che ancora una volta si sono dimostrati estremamente sensibili a questa importante campagna di tutela ambientale – ha detto l’Assessora Elena Gubetti – fondamentale per la buona riuscita della campagna, ovviamente, è il senso di responsabilità di ognuno di noi. Il progetto proseguirà anche nei prossimi mesi, con incontri di divulgazione e di informazione per l’utenza presso i punti commerciali che hanno aderito alla campagna. Con l’occasione, ci tengo nuovamente a ringraziare l’Impresa Sociale EMERSUM e tutto il personale dell’Ufficio Ambiente del Comune di Cerveteri per l’egregio lavoro svolto per la realizzazione del progetto”.