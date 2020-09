ULTIMATA LA MANUTENZIONE DELLA VIA DEI LAGHI

CITTA’ METROPOLITANA ROMA: VIA DEI LAGHI, ULTIMATA LA MANUTENZIONE.

“DOPO TRE ANNI, RESTITUIAMO AI CITTADINI UNA STRADA NUOVA”

Ultimati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione ordinaria sulla SP Via dei Laghi, tra il Km 17+950 ed il Km 19+050 (Comune di Velletri), ripristinando il tappeto di usura altamente deteriorato. L’intervento si aggiunge a quelli già eseguiti, con i fondi stanziati in precedenza, per la segnaletica di pericolo e irruvidimento del tratto in questione.

Gli interventi effettuati nel triennio hanno riguardato il ripristino della pavimentazione e riattivazione dei presidi idraulici in altri tratti, per circa 8 km totali tra i comuni di Ciampino e Marino (km 2,500 – 4,400), Grottaferrata e Rocca di Papa (km 8,000 – 10,500) Rocca di Papa e Nemi (km 11,700 – 14,600). Attualmente sono in esecuzione lavori per la posa di infrastruttura Acea Acqua tra il Km 10+400 (via delle Barozze) ed il Km 7+800 (SP del Lago Olimpico) a seguito dei quali verrà ripristinata la pavimentazione della sede stradale.

“Nell’ultimo triennio la Città metropolitana di Roma Capitale ha operato sulla via dei Laghi per la riqualificazione strutturale e la manutenzione ordinaria di questa importantissima e trafficatissima arteria, interessata da un alto flusso di traffico pendolare, commerciale e turistico, poiché attraversa luoghi di grandissimo valore paesaggistico, naturalistico e culturale, tra i Laghi di Nemi, Albano e la città di Velletri. Con un’attenta gestione dei fondi a disposizione, siamo riusciti a intervenire massicciamente sul miglioramento della sede stradale in molti dei tratti di competenza della Città metropolitana, garantendo il miglioramento della percorribilità e della sicurezza per i cittadini che vi transitano. Continueremo a investire sulla manutenzione straordinaria e ordinaria, con una programmazione attenta alle priorità di tutte le nostre strade provinciali”.

Virginia Raggi e Teresa Zotta, Sindaca e Vice della Città metropolitana di Roma Capitale.

Roma, 2 settembre 2020