CERVETERI

🌊🌈 INIZIA ETRURIA ECO FESTIVAL 14 – “COVID FREE edition”. OGGI LA SERATA ETRURIA INDIPENDENTE 🎼🎸

Oggi, LUNEDÌ 2️⃣4️⃣ AGOSTO a Cerveteri dentro al Parco della Legnara parte la 14esima edizione dell’ETRURIA ECO FESTIVAL. Buona musica, ottimo cibo, stand gastronomici e rispetto per l’ambiente.

Iniziamo, QUESTA SERA, come da tradizione con ETRURIA INDIPENDENTE, una rassegna delle più importanti band emergenti del territorio naizonale.

Ad esibirsi TESTAINTASCA, ANTICORPI e MUSTROW.

Come sempre grande spazio alle formazioni musicali più in voga della scena emergente. Sarà una serata davvero indimenticabile anche con musicisti del nostro territorio.

DOMANI MARTEDÌ 2️⃣5️⃣ AGOSTO

_MICOL ARPA ROCK – “Street Music Tour”: l’unica arpista rock sulla scena internazionale in concerto. Dai Led Zeppelin a David Bowie, passando per i Nirvana, Pink Floyd e Bruce Springsteen, un concerto sulle raffinate note dell’arpa adattate al rock.

MERCOLEDÌ 2️⃣6️⃣ AGOSTO

_DANIELE SILVESTRI – “La cosa giusta tour” (POSTI ESAURITI)_.

Una delle date più attese dell’estate con uno straordinario artista che torna al nostro festival dopo 10 anni.

ATTENZIONE: l’accesso al concerto di Daniele Silvestri sarà consentito soltanto ai possessori di biglietto.

L’INGRESSO AI CONCERTI È GRATUITO.

APERTURA CANCELLI ORE 19:00

INIZIO SPETTACOLI ORE 21:30

Ovviamente sarà un’edizione diversa, in questo anno così difficile caratterizzato dalle regole del distanziamento sociale e che abbiamo voluto ugualmente organizzare rispettando in maniera scrupolosa tutte le normative vigenti così come fatto durante l’Estate Caerite.

📌 MODALITÀ DI INGRESSO

👉 Indossare la mascherina protettiva, anche durante lo spettacolo;

👉 rimanere seduti al proprio posto;

👉 evitare assembramenti;

👉 attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni fornite dal personale di sicurezza presente.

Vi aspetto,

Alessio Pascucci