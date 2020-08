Smeraldo Camping Village di Trevignano Romano: comicità ed ilarità con Emiliano Morana

Comicità ed ilarità sulla terrazza dello Smeraldo Camping Village di Trevignano Romano. Sabato 8 agosto, Emiliano Morana, proveniente da Comedy Central e Made in Sud ha deliziato e divertito il numeroso e partecipe pubblico presente nella nostra struttura,

raccontando la sua origine di cabarettista , attento alle debolezze ed alle fragilità umane . In tempo di coronavirus , questo spettacolo all’aperto ha rappresentato una novità per tutti , mantenendo le dovute distanze e prescrizioni , onde evitare di trasformare un momento di piacere in ben altro.

Emiliano è stato capace di entrare , dopo le prime battute , in sintonia con il pubblico , vista la sua semplicità e naturalezza , che ha saputo tener conto , anche della presenza dei bambini. Applausi a scena aperta hanno infatti accompagnato la performance di oltre un’ora , con il soddisfacimento del pubblico , non abituato a questo genere di spettacolo , in un contesto per lo più adatto alla baby dance se non ai balli di gruppo.

Emiliano stesso , fermato artisticamente come tutti gli artisti dalla pandemia , ha ammesso di essere stato piacevolmente sorpreso da questa esperienza , unica nel suo genere . Affiancato nella sua esibizione , dalla moglie Gloria , anch’essa attrice e ballerina , il giovane cabarettista ha dato il meglio di se , stimolato dal consenso generale.

Presenti allo spettacolo il Presidente de L’agone, Giovanni Furgiuele e Signora che, oltre a gustare la croccante e sfiziosa pizza dello Smeraldo Camping Village, hanno trascorso una serata all’aria aperta, godendo della naturale frescura dei platani ultradecennali del Camping, dopo il caldo afoso di questa prima parte di agosto.

Arrivederci quindi al prossimo spettacolo mentre , superato S. Lorenzo e la notte delle stelle , ci prepariamo a festeggiare il ferragosto.

P.S. La locandina promo dello spettacolo.