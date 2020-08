L’amante dello sposo interrompe il matrimonio: “Sono incinta, questo è tuo figlio”. La scena immortalata su TikTok

Colpo di scena: proprio mentre gli sposi all’altare stanno per promettersi amore eterno, ecco irrompere una donna che urla di essere l’amante dello sposo e di essere incinta di suo figlio. No, non è la trama dell’ultimo episodio di una serie tv, ma quello che è

successo veramente durante un matrimonio a Detroit, in Michigan, negli Usa.

La scena è stata immortalata in un video pubblicato su TikTok, diventato virale in Rete con quasi 2 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore.

Nella clip di 33 secondi si vedono gli sposi durante la cerimonia, circondati dagli invitati: proprio mentre il celebrante stava leggendo i voti alla coppia, ecco che si vede una donna arrivare urlando: “Anthony! Fai finta di non conoscermi? Non hai preso la tua medicina oggi? Anthony, so che mi senti! Ti comporti come se non mi conoscessi… Ho qui il tuo bambino!”, ha detto in direzione dello sposo prima di essere allontanata dalla figlia della sposa.

VIDEO

(Il Fatto Quotidiano)