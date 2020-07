Omaggio a Franca Valeri che compie 100 anni: spettacolo teatrale a Trevignano

Un nuovo appuntamento con l’Associazione Animalista Franca Valeri, un appuntamento importante per festeggiare i 100 anni di Franca e dirle insieme Tanti Auguri Franca!

Il 31 luglio 2020 le dedicheremo un omaggio teatrale per il suo compleanno e per festeggiare la prima donna attrice e autrice comica del dopoguerra che con la sua raffinata ironia è consacrata tra i grandi del Novecento.

Una serata in compagnia delle sue “donne” portate in scena da Paola Lorenzoni.

Un mosaico di personaggi tra i quali spiccano la sarta romana, la ragazza snob, la Bellonci, la coreografa Mitzi e tante altre; personaggi nati inizialmente per la radio e poi successivamente portati al successo anche in teatro.

La serata e` stata organizzata con il patrocinio oneroso del Comune di Trevignano Romano, che ringraziamo per averci affiancato in questo importante evento!

Ringraziamo Paola Lorenzoni per averci dedicato questo spettacolo e Luca

per averci messo a disposizione la sua location.

Vi aspettiamo il 31 luglio 2020 alle ore 21 a Trevignano Romano Parco Giochi ingresso in Via degli Asinelli.

L`offerta per il biglietto e di €13 ed il ricavato della serata sarà interamente dedicato alle cure degli amici a 4 zampe ospiti del nostro Rifugio.

Prenotazioni al ‪3382728091 o al ‪3381851463

Non mancate!!!

Evento organizzato da Associazione Animalista Franca Valeri – ONLUS