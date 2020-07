Approvato un ordine del giorno in Regione Lazio: si dia piena attuazione della legge regionale n.5/2014 sulla gestione pubblica dell’acqua

Pubblichiamo un comunicato della consigliera regionale Silvia Blasi (M5s) che invita ad attuare la legge regionale di iniziativa popolare n.5/2014, di cui spesso abbiamo parlato su L’agone.

Si tratta di definire gli “ambiti di bacino idrografici”, in sostituzione degli attuali ATO, seguendo però i criteri proposti dal Forum nazionale dei movimenti per l’acqua: non più su base provinciale, ma tenendo conto della reale situazione idrogeologica del Lazio. I comitati per l’acqua hanno da anni presentato una proposta – poi assunta in una proposta di legge regionale presentata da tempo immemorabile – che prevede 19 ambiti di bacino, riducibili ad un numero inferiore ma non meno di una decina.

Perché è passato tutto questo tempo?

Il Forum e tutti i comitati l’hanno sempre detto: NON SI VUOLE SCALFIRE IL MONOPOLIO DI TIPO PRIVATISTICO DI ACEA!

Ecco la dichiarazione