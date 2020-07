Bracciano, minori litigano in centro: intervengono le Forze dell’Ordine

Sabato, intorno alle 22 di sera, un gruppetto di minorenni ha dato vita a una lite in via del Fossato, nel centro storico di Bracciano.

Il litigio, fortunatamente non è degenerato in episodi violenti ma ha comunque causato un momentaneo assembramento che riteniamo altamente pericoloso in questo attuale momento dove il Covid-19 continua a registrare contagi sebbene nel distretto della Asl Rm 4 la situazione rimane controllata e altamente monitorata. Il Sindaco Armando Tondinelli, la stessa notte ha informato immediatamente le forze dell’ordine che si trovavano già in servizio nel centro storico. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili Urbani e due pattuglie dei Carabinieri che hanno tempestivamente sciolto l’assembramento.