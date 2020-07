Stato di emergenza, Zingaretti. “Il Pd sta con il governo”. Ma la Lega: “No a poteri speciali del premier”

Il capogruppo dem in commissione Affari costituzionali della Camera: “Su emergenza chiarisca Speranza già martedì”

Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dichiara che “il Pd è pronto a sostenere qualsiasi scelta del governo utile a contenere la pandemia”. Ma tra i dem c’è chi – come Stefano Ceccanti, capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali della Camera – chiede che il governo renda conto in Parlamento. Mentre il leghista Raffaele Volpi, presidente del Copasir, dice “no a poteri speciali del premier e all’emergenza”.

Ceccanti: “Bene Conte in Parlamento”

“Nella serata di ieri – ha dichiarato Stefano Ceccanti, capogruppo Pd commissione Affari costituzionali della Camera – è giunto un importante chiarimento sulla necessità della presenza del presidente del Consiglio in Parlamento prima dell’eventuale proroga dello stato di emergenza, per spiegarne motivi e modalità, oltre che per ricevere indirizzi delle Camere, nella fisiologia di un sistema parlamentare di una democrazia consolidata”.

“Dal momento che martedì è già previsto un intervento del ministro della Salute Roberto Speranza – ha poi aggiunto – in origine pensato solo per illustrare gli intenti fino al 31 luglio, senza sminuire in nulla il decisivo intervento successivo del presidente del Consiglio, è lecito però attendersi – dice ancora il capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali alla Camera – già alcuni primi chiarimenti sugli indirizzi che stanno maturando nell’esecutivo per la fase successiva”.

Volpi (Lega, Presidente Copasir): “No a poteri speciali premier”

“Pensiamo che, a fronte di possibili situazioni critiche, quali quelle ravvisate dal Ministro dell’Interno che ha parlato di tensioni sociali in autunno, sia inopportuno trovare il Paese con un anomalo e fraintendibile combinato disposto tra eventuali problematiche sociali complesse ed i poteri speciali al Presidente del Consiglio con una eventuale proroga dello stato di emergenza”. Lo afferma il presidente del Copasir e deputato leghista Raffaele Volpi.

“In un corretto perimetro dei ruoli politici ed istituzionali tra governo, maggioranza e opposizione – aggiunge Volpi – riteniamo che le criticità probabili ed eventuali debbano trovare confronto e soluzioni in un immediato, consapevole e normale confronto istituzionale rendendo appieno il ruolo centrale del Parlamento quale massima istituzione della democrazia italiana’”.

