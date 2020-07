sanificazione a Bracciano: un grazie a tutti quanti hanno operato in questa crisi per corona virus

LETTERA APERTA

Egregio Direttore,

Da circa 1 mese, ogni giorno, sento in televisione notizie rassicuranti sul COVID-19 e questo oltre a rassicurarmi, mi da una speranza per il futuro anche perchè non vorrei mai ri-tornare a vivere con tutte quelle “restrizioni”.

Quando ripenso ai sacrifici fatti da ognuno di noi per contrastare il diffondersi del COVID-19 non posso non ricordare anche tutti quegli “operatori”che hanno e stanno lottando in prima linea per il diffondersi della pandemia.Tra questi non smetterò mai di ringraziare per il lavoro svolto, quello che stanno svolgendo e quello che svolgeranno, i Dottori, gli Infermieri e/o qualsiasi altro professionista abbia a che fare con strutture ospedaliere.

Tra tutti questi professionisti, ho sempre seguito, con curiosità, il lavoro dei militari e di questi, il lavoro svolto dagli “assetti di bonifica”. Nell’informarmi sentendo i media, leggendo quotidiani, navigando su internet, ho compreso che questi assetti chiamati in/a supporto delle amministrazioni comunali sono stati usati per disinfettare strutture come chiese, ospedali e comuni ALLORA mi sono sempre domandato “bello, perfetto, utile MA perchè non usarli anche per bonificare tutte quelle aree di uso comune al cittadino, alla massa?” La risposta è arrivata proprio dal mio Comune al quale grido il mio BRAVI perchè anche se non ho idea e non mi interessa averla su chi ha chiesto l’intervento degli Artiglieri di Bracciano, è stato piacevole e apprezzato, sapere prima e vederli poi disinfettare aree di uso comune al cittadino come i parchi, la biblioteca e il circolo degli anziani.

Le fotografie spero possano esserLe d’aiuto per meglio comprendere quanto sopra volevo descrivere; sono scatti rubati ai giardini pubblici e al centro anziani.

Nel ringraziarla per l’opportunità porgo i miei più cordiali saluti.