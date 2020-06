Covid, in Veneto oggi 8 positivi e 5 ricoverati. Zaia: «Numeri non buoni, evitare strette di mano»

Coronavirus, il bollettino in Veneto di oggi martedì 30 giugno con Luca Zaia che lancia un allarme preciso. I numeri in Veneto, infatti, crescono lentamente. Il bollettino di oggi parla di 5 ricoverati in più, 35 in isolamento in più e 8 positivi in più: «Siamo preoccupati per il pericolo di una reinfezione in Veneto, la responsabilità risiede nei comportamenti dei cittadini. Quello di oggi, per me non è un bollettino positivo. Siamo ancora preoccupati per la reinfezione, oggi abbiamo 5 ricoverati in più, 35 in isolamento in più e 8 positivi in più. Si tratta di una anziana di una casa di riposo di Cordignano, che ha un focolaio attico, e una coppia di anziani, ci sono anche madre e figlio stranieri residenti a Vicenza (24 anni e 3 mesi), un ricoverato a Padova con sintomi lievi e un bergamasco di 72 anni.

Fonte: IlMessaggero.it