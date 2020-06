Coronavirus: 8 decessi in 24 ore, è il dato più basso

Scende ancora il dato dei contagi da coronavirus in Italia. Oggi si registrano 175 nuovi malati (ieri erano stati 259), mentre il numero dei decessi è il più basso dal : nelle ultime 24 ore sono 8 le vittime. Complessivamente i morti salgono a 34.716. Nel dettaglio, si segnalano 2 vittime in Lombardia, 1 nel Lazio, 3 in Piemonte, 1 in Umbria e 1 in Liguria. In tutte le altre Regioni zero decessi.

GRAFICO

La mappa dei contagi in Italia

Molto positivi anche i dati delle terapie intensive: per la prima volta i ricoverati sono sotto quota 100 (nel momento del picco erano più di 4000). Quasi la metà (43) sono in Lombardia; seguono Lazio (13), Piemonte (12) ed Emilia Romagna (11). Il numero totale dei casi sale a 240.136.

Tra le regioni, sempre in testa la Lombardia, con un 77 nuovi casi che corrispondono al 44% del totale, Dei nuovi malati, 4 sono stati registrati a Milano, di cui uno solo in città. Dall’inizio dell’epidemia quindi il totale dei contagiati è di 93.664. Rispetto a ieri è calato il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 43 (-4), negli altri reparti 415 (-86), mentre sono stati 2 i decessi, per un totale di 16.626. La seconda regione con il numero più alto di contagi è l’Emilia Romagna.

La guardia resta alta

Resta comunque alta l’allerta per il rischio focolai. Dopo che il titolare di due locali di Fiumicino è risultato positivo, la Asl Roma 3 ha disposto la chiusura di un secondo ristorante. Dei 400 tamponi eseguiti ieri al drive-in di Casal Bernocchi, otto sono risultati positivi: due titolari del locale, due dipendenti e quattro conviventi del paziente del Bangladesh ricoverato ieri allo Spallanzani.

Dalla Campania, il presidente della Regione Vincenzo De Luca sottolinea il risultato di zero contagi nella sua regione, ma fa anche il punto sul focolaio di Mondragone: “Nelle cinque palazzine messe in quarantena i casi positivi sono tutti stati trasferiti in strutture sanitarie, e la signora che ha partorito la settimana scorsa, nella struttura ginecologica ‘Covid’ realizzata al Policlinico Federico II. Cioè in tutte e cinque le palazzine oggi non vi è nessun abitante positivo. Continuerà nei prossimi giorni lo screening per gli abitanti nelle aree contigue”.

(La Repubblica)