CHIRURGIA BARIATRICA: una cura per l’Obesità

CHIRURGIA BARIATRICA

Obesità

Nel nostro paese gli obesi sono circa 6.000.000, il 10% della popolazione. Un numero elevato, che ci pone tra le nazioni con il maggior numero di persone che supera di almeno il 40% il proprio peso ideale. Si tratta di una condizione peri- colosa per la salute, che va affrontata con soluzioni efficaci e durature. Un obe- so, infatti, ha un’aspettativa di vita inferiore di 10 anni rispetto a quella di un coetaneo con peso normale. E quando si devono perdere 40/50 chili, a volte die- ta, esercizio fisico, psicoterapia e farmaci non bastano: l’unica soluzione effica- ce diventa la Chirurgia Bariatrica, cioè interventi che permettono di ridurre in modo efficace il grave eccesso di peso.

LA CHIRURGIA DELL’OBESITA’: Che cos’è?

La Chirurgia Bariatrica è quella branca della chirurgia che si occupa del tratta- mento di pazienti affetti da grave e patologico eccesso di peso.

L’intervento chirurgico è l’unica forma di trattamento che porta a una guarigione duratura in un elevatissimo numero di casi .

Lo scopo della chirurgia bariatrica è quello di ridurre l’assunzione di cibo trami- te la diminuzione della capacità gastrica (interventi di restrizione) o di diminuire l’assorbimento di sostanze nutritive da parte dell’intestino (interventi malassor- bitivi), o ancora, di dare una sazietà precoce con meccanismo metabolico negli interventi mistI.

CHI PUO’ SOTTOPORSI AD INTERVENTO DI CHIRURGIA BARIATRICA?

BMI* > 40

BMI* < 40 con patologie associate*

Il BMI (Body Mass Index) indica il rapporto tra peso, altezza e superficie cor- porea. Il BMI è un parametro fondamentale nella valutazione dell’idoneità al- l’intervento, ma spesso non è il solo da tenere in considerazione. In base alle li- nee guida SICOB (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità), il chirurgo deve tenere conto della storia clinica del paziente, in particolare di eventuali patolo- gie associate all’obesità (diabete, ipertensione, problemi articolari, ecc.).

LO STAFF

Dott. Simone Vita

Dott. Marco Zoffoli

Dott. Marco D’Eletto

Dott.ssa Elisabetta De Luca