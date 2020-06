Agrigento, il poliziotto ai migranti: “Sei ospite e devi rispettare la legge, dagli uno schiaffo”. Il video delle umiliazioni

“Qui sei ospite e devi rispettare la legge, ok? Tu dai uno schiaffo a lui” dice un poliziotto a un ragazzo tunisino,

ospite insieme ad altri minori, nel centro di accoglienza di Favara (Agrigento). I ragazzi ridono, “all’inzio pensano si tratti di un gioco, non capiscono la lingua, ma poi il gioco si è fatto più serio” racconta Giorgia Butera, presidente di Mete Onlus, che ha denunciato il fatto alla questura di Agrigento non appena ha ricevuto il video. Le immagini, girate con un telefonino, da un altro ospite della struttura, mostrano il poliziotto che per “punire” due ragazzi per un presunto tentativo di fuga, li costringe a schiaffeggiarsi tra loro mostrando prima come si fa. “Si può rimproverare ma la discriminazione razziale non è accettabile – aggiunge la sociologa raggiunta al telefono da Repubblica Tv – quest’uomo non avrebbe agito allo stesso modo con ragazzi differenti, per me voleva dare una lezione e far vedere chi è il più forte”.

Il gip di Agrigento Alessandra Vella ha accolto la richiesta del pm Cecilia Baravelli e ha disposto l’incidente probatorio per sentire cinque migranti ospiti del centro di accoglienza, il poliziotto è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione.

VIDEO

(La Repubblica)