Concluso il fotocontest “FOTO RACCONTO (STRA)ORDINARIO” sul lockdown, ideato da Giosiana Luciani. Ecco i lavori premiati

Questa bellissima iniziativa, denominata “FOTO RACCONTO (STRA)ORDINARIO” è stata ideata da Giosiana Luciani durante il lockdown, ed è partita con l’invito rivolto ai fotografi a raccontare attraverso le immagini questo momento così particolare che ci ha colto veramente di sorpresa.

La scadenza per la presentazione dei lavori è stata fissata al 30 maggio. La risposta è stata soddisfacente, e la giuria del CSF (Centro Sperimentale di Fotografia) Adams ha dovuto sobbarcarsi un lavoro davvero notevole per scegliere i tre vincitori.

Va comunque a tutti i partecipanti un grazie, ed un incoraggiamento a proseguire nel coltivare la passione della fotografia.

A volte la vita sembra perdere l’armonia che le è propria, che hai cercato di costruire piano piano, tassello dopo tassello, quella armonia dove ad una certa età ti senti protetta perché fa parte della tua vita.

Poi, all’improvviso succede qualcosa di straordinario, che non avresti mai immaginato e ti trovi a brancolare nel buio, e ti senti smarrita come non mai.

Per colmare lo spazio del tempo che sembrava infinito mi sono confrontata con il passato cercando uno sguardo uguale a quello di un tempo, poi ho giocato un po’ come a fare una passeggiata fra gli oggetti di casa, ma poi è giunto il momento della disperazione e mi sono sfocata nel pianto e per la paura di dissolvermi ho cercato un rifugio, che ho costruito con quello che sono state da sempre le mie certezze, la famiglia, l’amore, i sogni, la fede.