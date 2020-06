DA LUNEDÌ 15 GIUGNO IN VIGORE IL CALENDARIO ESTIVO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

Da lunedì 15 giugno entra in vigore il calendario estivo della raccolta differenziata porta a porta. Come ogni estate avremo il raddoppio della raccolta per la plastica per tutti i centri urbani e la raccolta notturna per le sole frazioni di Mare.

Il calendario estivo riguarda tutti i Centri Urbani, ovvero Cerveteri capoluogo, Marina di Cerveteri, Valcanneto, Borgo del Sasso, Borgo di Ceri e Cerqueto.

Rimarrà in vigore fino a domenica 13 settembre.

MARINA DI CERVETERI

Solo a Cerenova e Campo di Mare cambia

l’orario di esposizione dei mastelli che viene anticipato e dovrà avvenire tra le ore 19:00 e le ore 22:00 della sera precedente il giorno di raccolta, in quanto il servizio avverrà in orari notturni.

Il martedì, giorno in cui raccogliamo vetro e umido, il ritiro avverrà nelle ore pomeridiane. Pertanto, i mastelli andranno esposti entro le ore 15:00 dello stesso martedì.

Sul sito www.comune.cerveteri.rm.it e sulla APP JUNKER sono disponibili tutte le informazioni relative il servizio di igiene urbana.

Qui, puoi trovare le grafiche aggiornate su calendario di raccolta, servizio di isola ecologica e isola ecologica itinerante per non residenti: https://bit.ly/2AtdT6a

Alessio Pascucci