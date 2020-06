Bracciano, domenica aperti mercatini: si ritorna a vivere a un’atmosfera di festa e gioia

Domenica mercatini a Bracciano, si ritorna a vivere a un’atmosfera di festa e gioia . In piazza IV Novembre artigianato e oggettistica

Dopo tre mesi di isolamento Bracciano e il suo cuore pulsante, piazza IV Novembre ritorneranno a vivere . Artigiani ed espositori domenica 14 dalla mattina alla sera accoglieranno curiosi e turisti che potranno approfittarne visiando le bellezze della città, dal castello Orsini all’incatevole lago. ” Il mercatino di Bracciano” comprende prodotti tipici, oggetistica , antiquariato, e tanto altro che allieterà la prima domenica di un evento che si svolgerà ogni seconda domenica del mese. Fiere & Eventi, in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Bracciano , ha organizzato una manifestazione che a Natale aveva raggiunto un ottimo successo. L’occasione dopo la riapetura totale è ghiotta per coloro che visiteranno la località che offre bellezze sia naturali che materiali. Il lago , come si sa , in questo periodo estitvo è l’attrazione principale di Bracciano e quindi per i turisti vi sarà la possibilità di visitare il centro storico e i suoi scorci. Le aspettavie in ragione del tempo, che si annuncia bello, sono molte alte e nella città degli Orsini sono attesi tanti visitatori.