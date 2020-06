Manziana: Il sindaco Bruno Bruni invita i concittadini alla prudenza e al pieno rispetto delle norme

Senso di responsabilità e collaborazione sono le parole chiave

Il tanto atteso 18 maggio è arrivato, tra speranze e timori. Io faccio nuovamente affidamento a tutti voi cittadini, al vostro senso di responsabilità ed alla vostra collaborazione.

Abbiamo passato giorni difficili e non sono ancora finiti ma, a differenza di qualche settimana fa, ora siamo messi nelle condizioni di potere agire per riprenderci concretamente le nostre vite. Non buttiamo al vento questa possibilità: usiamo il buon senso.

Ricordiamoci che rispetto a ieri nulla è cambiato: il virus non è stato definitivamente sconfitto e per questo è necessario prendere le dovute accortezze per proteggere noi stessi e gli altri. Usiamo i guanti e le mascherine e facciamolo bene. Manteniamo sempre le distanze di sicurezza, anche quando decideremo di trascorrere del tempo con i nostri amici e con i nostri famigliari che non convivono con noi.

Sappiamo quanto ha inciso sulle modalità con cui si è diffuso il virus il fatto che molte persone fossero asintomatiche. Quindi, facciamo tesoro dell’esperienza passata: meglio una mascherina in più o un metro di distanza in più che altri focolai con conseguenti giorni da trascorrere chiusi in casa.

Oggi molte attività commerciali del paese hanno la possibilità di ricominciare: a loro va il mio in bocca al lupo, sapendo che per loro la strada è ancora in salita. Chi non ha uno stipendio certo a fine mese sui cui fare affidamento ha l’esigenza vitale di ricominciare ma sa benissimo che la mole di lavoro non sarà la stessa di prima, almeno in questa prima fase.

A tutti noi spetta quindi il compito di aiutarli nel loro lavoro: dietro la saracinesca di un negozio, specie nella nostra realtà locale, ci sono famiglie che in quello spazio hanno racchiuso sacrifici e speranze di una vita. Ricordiamocelo ora più che mai. Collaboriamo insieme a ricostruire il nostro futuro.

Bruno Bruni

Sindaco di Manziana