Istituto Salvo D’Acquisto: progetto JA con l’impresa AppOrto

Anche in tempo di coronavirus, l’Istituto Salvo D’Acquisto di Castel Giuliano ci rende partecipi di una bella esperienza di PCTO – Percorso per le competenze trasversali e orientamento (ex alternanza scuola- lavoro).

“Questo grazie all’impegno degli alunni – afferma la Preside Lucia Dutto – sia del IV Agrario che del IV Aeronautico e alla tenacia della professossa Roberta Pasetti, docente di Matematica .

UnapProfessoressa che non ha voluto arrendersi alla possibilità di lasciare incompiuto, per l’emergenza Covid-19, il progetto in collaborazione con Junior Achivement, iniziato con entusiasmo e portato avanti con passione e grinta dai suoi allievi”.

Preside, di cosa tratta il progetto?

“Il Progetto che ha visto la collaborazione dell’Istituto Salvo D’Acquisto, Junior Achivement, è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola e MIUR, USR Lazio, Regione Lazio. Esso si è concretizzato nella realizzazione di una idea imprenditoriale da parte degli studenti: una mini impresa reale, costituita dagli studenti stessi e regolarmente iscritta presso Unioncamere dal nome “AppOrto, tutto il buono a portata di click”, una vera ed interessante esperienza di alfabetizzazione economica, finanziaria, e di orientamento al lavoro”.

Che cosa è AppOrto?

“AppOrto è una applicazione aperta ai piccoli agricoltori locali, che riproduce un mercato giornaliero, dove ciascuno può mettere in vetrina i suoi prodotti, chattare, confrontarsi, proporre ricette, consigli per la coltivazione, promuovere eventi quali fiere e manifestazioni, scambiare idee e proposte per migliorare i servizi.

Gli studenti dell’istituto Salvo D’acquisto hanno con questa App già superato la prima selezione prevista in ambito provinciale e sono stati ammessi alla fase regionale che concluderà i percorsi di PCTO per il 2019-2020 promossi da Junior Achivement.

Gli studenti sono soddisfatti di questa esperienza?

“AppOrto rappresenta una grande esperienza e una grande soddisfazione che premia i 17 studenti partecipanti, con cui ci complimentiamo vivamente e tra cui vogliamo segnalare per il suo particolare impegno Francesco Mochi, Gabriel Di Berardino e Andreaa Groza per il quarto Aeronautico e Cristina Mancinelli per il 4 Agrario: la Prof.ssa di Matematica Roberta Pasetti, cui va tutta il nostro riconoscenza per la dedizione profusa: il dream coach, dott. Cristiano Gavarini, HQ Finance Policy Advisor presso Intersos Italia .”

A tutta l’organizzazione di Junior Achivement , un ringraziamento particolare per aver supportato efficacemente la scuola e, nonostante le difficoltà dovute al lungo periodo di lockdown per l’epidemia da Covid19, aver permesso di portare avanti regolarmente a termine il progetto, grazie alla prontezza con cui ha digitalizzato l’intero processo operativo”.

La competizione prosegue e non ci resta che augurare un grande in bocca al lupo ai giovani studenti per la competizione!

Erica Trucchia