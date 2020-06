Asl Roma 4: non dimenticare l’importanza delle vaccinazioni

Sin dall’inizio dell’emergenza da Covid 19 il Servizio Vaccinazioni della ASL Roma 4, come disposto dalla Regione Lazio ha garantito e garantisce la prosecuzione dell’attività di prevenzione vaccinale.

Al fine di impedire che all’epidemia del Coronavirus si aggiungano altre situazioni critiche dovute alla circolazione di infezioni che possiamo prevenire con le vaccinazioni vi ricordiamo l’importanza di vaccinare soprattutto i piccoli bimbi, le donne in gravidanza e le persone a rischio per patologia, lavoro o età e di iniziare e completare tutti cicli vaccinali.

Tutte le modalità di accesso sono a vostra disposizione, è possibile prenotare ed avere informazioni telefonando al numero verde 800.539.762 attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13,00 e il martedì dalle 14,30 alle 16,30 o inviando una mail a infovaccini@aslroma4.it

Per i soggetti a rischio di tutte le età è raccomandato recarsi in ambulatorio previo appuntamento.

Il Servizio adotta tutte le misure indicate dalle più recenti disposizioni per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del nuovo coronavirus. Tutti gli operatori del servizio vaccinale sono stati sottoposti a tampone, per questo a breve il Servizio Vaccinale sarà dotato di alcune spille identificative per rassicurare gli utenti, sulla negatività al Covid 19 degli operatori che somministrano i vaccini.

Le persone più vulnerabili al Covid 19 sono gli anziani con più di 70 anni e le persone con condizioni sottostanti quali ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche, cancro, ecc. Per tutti questi soggetti, e più in generale per tutti coloro che hanno una patologia cronica, esistono specifichi protocolli vaccinali volti a prevenire il verificarsi di complicanze infettive.

E’ importante, in particolare, la vaccinazione anti-pneumococco, che può essere effettuata anche dal Medico di Medicina Generale, in quanto tale microbo è il principale responsabile delle polmoniti nell’anziano tra le infezioni di origine batterica. E’ particolarmente importante, pertanto, evitare che al Coronavirus si sovrappongano altre infezioni, soprattutto polmonari, che possano generare confusione al momento della diagnosi e quindi della cura. Si ricorda agli utenti che è sempre attivo un servizio di consulenza per i vaccini in tempo di Covid 19 effettuato da personale sanitario esperto che è a disposizione attraverso il numero verde.

Anche le donne in gravidanza sono esposte particolarmente: il Servizio Vaccinazioni della Asl Roma 4 offre a tutte le mamme e i papà la possibilità di eseguire la somministrazione dei vaccini previsti in sicurezza e prendere un appuntamento telefonando al numero verde.

Erica Trucchia