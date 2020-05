Morto Alberto Alesina, economista e docente di Harvard

Negli Stati Uniti, aveva 63 anni

E’ morto Alberto Alesina, l’economista e docente dell’Università di Harvard. Aveva 63 anni. E’ accaduto negli Stati Uniti. Forse è stato colto da arresto cardiaco mentre praticava con la moglie hiking, una specie di nordic walking. Lo ha reso noto in un tweet l’economista David Wessel, direttore del Centro Hutchin sulla politica fiscale e monetaria, il quale precisa nel suo messaggio di avere appreso la notizia da un altro economista David Cutler. La morte di Alesina è stata confermata dall’Istituto Bruno Leoni.

Alesina, uno degli economisti italiani più prestigiosi, era un volto noto anche al grande pubblico televisivo ed editorialista autorevole sulla stampa, in particolare sul Sole 24 ore ed il Corriere della Sera. E’ stato uno dei massimi esperti di politica economica e tra i pochi italiani ad essere indicato negli ultimi anni come possibile vincitore del premio Nobel per l’economia.

Un commento fra i tantissimi:

Dear economist friends. I am very sad to report that Alberto Alesina passed away today. Apparently, he was hiking with his beloved wife Susan and had a heart attack. He was a great treasure whom we shall all miss.

(Ansa)