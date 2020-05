CONDANNATO A MORTE A 15 ANNI!. Amnesty International: annullare la condanna a morte di Magai.

Magai è uno studente della scuola secondaria in Sud Sudan.

È stato condannato a morte per impiccagione il 14 novembre 2017 con l’accusa di omicidio.

Aveva 15 anni al momento dell’incidente e della condanna.

Non ha avuto rappresentanza legale durante il processo. Solo dopo la condanna ha ottenuto l’accesso ad un avvocato, che ha presentato ricorso contro la decisione della corte.

In base al racconto di Magai, però, si è trattato di un incidente: a seguito di una lite e una colluttazione, il suo vicino di casa si era allontanato minacciando di tornare dopo aver recuperato la pistola di famiglia. Per difendersi, Magai ha recuperato l’arma del padre e ha sparato un colpo di avvertimento. Il proiettile è rimbalzato a terra e, accidentalmente, ha colpito il cugino di Magai che, a causa della ferita riportata, muore in ospedale. In base a questo racconto, Magai non aveva alcuna intenzione di uccidere.

È stato trasferito dalla prigione di Torit al carcere centrale di Juba il 9 settembre 2018, dove è ancora in attesa di essere ascoltato. Magai ha compiuto 17 anni a dicembre 2018.

La legge internazionale sui diritti umani e la Costituzione transitoria del Sud Sudan del 2011 vietano di condannare a morte persone minorenni al momento del reato.

L’articolo 37 (a) della Convenzione sui diritti dell’infanzia, di cui il Sud Sudan è parte, stabilisce che “né la pena capitale né l’ergastolo senza possibilità di rilascio può essere imposto per reati commessi da persone di età inferiore ai diciotto anni”.

Attualmente Magai è detenuto nel carcere centrale di Juba. Trascorre la maggior parte delle sue giornate in chiesa. Canta canzoni gospel per rilassarsi durante il weekend e quando è in difficoltà. Va spesso a trovare gli altri detenuti che frequentano la scuola primaria in carcere per vedere cosa studiano e provare a dare una mano.

La condanna a morte è una pena disumana e ingiusta che può uccidere un innocente. Chiedi anche tu di annullare la condanna a morte di Magai.

* All’inizio di questa campagna, non avevamo l’autorizzazione a diffondere la reale identità di Magai e per questo abbiamo utilizzato un nome di fantasia (Philip). Stiamo aggiornando i nostri materiali con il nome reale “Magai”