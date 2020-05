⭕⭕ COMUNICAZIONE DI SERVIZIO SU ACQUEDOTTO ⭕⭕ AGGIORNAMENTO SITUAZIONE IDRICA

A seguito del sopralluogo di ACEA ATO 2 è emersa la probabile rottura di una parte del potabilizzatore.

In questo istante la segnalazione è aperta e una squadra di tecnici è al lavoro per risolvere il problema.

Onde evitare problemi, in via precauzionale è prudente fino a nuova comunicazione NON bere e NON utilizzare l’acqua del rubinetto per il consumo umano (cucinare, preparare il caffè, etc.).

Continuerò a tenervi aggiornati,

Alessio Pascucci