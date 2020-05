Trasloco senza stress: i consigli utili per chi cambia casa

Cambiare casa richiede tanta pazienza e organizzazione: fare le cose con metodo e senza andare nel panico non è così semplice come potrebbe sembrare, motivo per cui è sempre necessario pianificare il tutto con il giusto anticipo e concentrarsi su alcune fasi in particolare. Come fare? Ecco qui di seguito qualche consiglio utile.



No all’improvvisazione: come organizzare il trasloco al meglio

Il primo consiglio per non vivere intere settimane di caos è imballare tutto con estrema cura (in particolare se si devono trasportare degli oggetti fragili o di valore) e soprattutto organizzare gli scatoloni in base agli ambienti di casa ai quali è destinato il loro contenuto. Così facendo sarà molto più semplice rimettere a posto tutto, senza andare alla ricerca di questa o quella cosa finita chissà dove. Anche il trasporto vero e proprio di mobili e oggetti va pianificato con largo anticipo, soprattutto nel caso in cui non si disponga di un mezzo di trasporto proprio. Mai improvvisare questa fase del trasloco, che è poi quella più cruciale di tutte: meglio quindi prenotare un servizio di noleggio furgoni o auto oppure ricorrere a una persona di fiducia, per non avere problemi all’ultimo minuto e finire per allungare di molto i tempi previsti.

Bisogna poi capire se la casa nella quale si andrà ad abitare è nuova o era già abitata da qualcuno, per organizzarsi al meglio riguardo alle utenze e procedere alla richiesta di voltura, subentro o nuovo allaccio. Nei giorni che precedono il trasloco è quindi il caso di informarsi in maniera approfondita a questo proposito, consultando delle guide dettagliate come quella sull’attivazione della fornitura luce di Vivigas, per fare un esempio, così da non trovarsi impreparati. Le giuste tempistiche in questi casi sono fondamentali, motivo per cui bisogna agire con un certo anticipo: se per la voltura bastano di solito pochissimi giorni, infatti, i nuovi allacci richiedono più tempo.

L’aiuto prezioso della tecnologia: 3 app da scaricare

La tecnologia è un’ottima alleata per velocizzare e rendere più semplici alcune attività, e il trasloco rientra senz’altro fra queste. Grazie ad alcune applicazioni mobile e web per smartphone e pc, infatti, è possibile pianificare in maniera più efficace ogni fase del trasloco. È il caso di Traslochino, ad esempio, che aiuta a mettersi in contatto con persone della propria zona che mettono a disposizione il proprio mezzo di trasporto a costi convenienti, o di Move Advisor, che consente invece di creare una mappa della casa e di fare calcoli dettagliati riguardo a peso e ingombro dei vari scatoloni da trasportare. Infine, per un’organizzazione più pratica e veloce c’è Sortly, che funziona tramite foto con descrizioni e tag, rendendo così tutto più comodo e facilmente gestibile.