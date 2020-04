Seul: “fake news” le voci sullo stato di salute del leader Kim Jong-un

(AGI)

Il governo sud-coreano definisce “fake news” le voci circolanti sullo stato di salute del leader nord-coreano, Kim Jong-un, e dichiara di sapere dove si trova, lasciando intendere che la sua assenza dalle scene potrebbe essere legata in qualche modo all’epidemia del Covid-19. “Il governo è al corrente dell’ubicazione di Kim Jong-un”, ha dichiarato senza fornire ulteriori indicazioni il ministro dell’Unificazione di Seul, Kim Yeon-chul, durante un interrogazione parlamentare avvenuta oggi, come riferito dall’agenzia Bloomberg.

Ieri anche il Presidente Usa, Donald Trump, ha detto di sapere dove si trova Kim e di sperare che stia bene. La sua recente assenza dagli impegni pubblici ha moltiplicato le voci riguardanti lo stato di salute di Kim, ma “i media nord-coreani hanno diffuso notizie sul lavoro del presidente Kim fin dalla sua presenza a un incontro del Politburo”, l’11 aprile scorso, ha aggiunto il ministro dell’Unificazione di Seul, “suggerendo che stia portando avanti gli affari statali in maniera normale”.

Seul, ha poi aggiunto il ministro, ha una capacità di intelligence “che ci permette di dire con fiducia che non ci sono segnali inusuali” in Corea del Nord. Neanche oggi si sono viste immagini del leader nord-coreano sui media del regime, mentre l’ultima attività registrata è l’invio di un messaggio al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa. Nonostante le voci degli ultimi giorni, ha aggiunto la ministro degli Esteri di Seul, Kang Kyung-wha, “nessun segnale inusuale è stato rilevato in Corea del Nord”, e il Paese sembra impegnato a prevenire e controllare l’epidemia di coronavirus.

“Anche se Pyongyang dice di non avere malati, mette enfasi sulle proprie capacità mediche e sanitarie”, ha aggiunto la ministro degli Esteri sud-coreana, citando notizie riguardanti il via ai lavori per la costruzione di un nuovo ospedale e un aumento delle spese sanitarie. Anche lo stesso ministro dell’Unificazione ha citato l’epidemia. “Dobbiamo tenere in conto la situazione del Covid-19”, ha scandito.

“E’ vero che non ha mai mancato l’anniversario del compleanno di Kim Il-sung da quando è al potere”, ha aggiunto, “ma molti eventi sono stati cancellati, incluse celebrazioni e un banchetto, a causa del coronavirus”.