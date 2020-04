Buonasera a tutti.

In queste ore è apparso un bruttissimo articolo a firma dei Consiglieri comunali di opposizione Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis. In un altro momento, lo avrei liquidato con un sorriso, come spesso faccio con i goffi e strampalati tentativi dei due. Ma visto che si è messa in discussione la serietà e la professionalità della nostra ottima Comandante Cinzia Luchetti e dell’intero corpo della Polizia Locale, ho sottratto qualche minuto alle mie attività legate alla gestione del Covid-19 (scusatemi), per rispondere loro in modo chiaro.

I due Consiglieri noti oramai più per il numero di esposti presentati che per il numero di voti ottenuti alle elezioni, hanno mosso un attacco vile, ancor più grave per il ruolo istituzionale che (a mio avviso immeritatamente) ricoprono.

Non contenti, hanno definito “chitarrista da passeggio”, un nostro dipendente comunale, che sta regolarmente prestando servizio nel nostro Ente e che, nonostante fosse un giorno festivo, come altri suoi colleghi e tanti volontari, il 25 Aprile ha spontaneamente deciso di lavorare per aiutare ad affrontare l’emergenza in corso. Anche a lui porgo le mie più sentite scuse.

Nella risposta ho anche ringraziato pubblicamente Claudio Carroccetto, visto che anche sul suo lavoro erano state sollevate ombre. E ci tengo a comunicare a tutti che dall’inizio dell’emergenza sta prestando GRATUITAMENTE il suo servizio e la sua attrezzatura per illuminare il Granarone con il tricolore e che, sempre senza ricevere nessun rimborso, ha omaggiato la nostra città con lo spettacolo di luci e suoni a conclusione della festa della Liberazione.

