Mattarella omaggia i caduti all’altare della Patria a Roma

A sorpresa la mattina del 25 aprile, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato l’altare della Patria a Roma. Un omaggio in forma privata, per ricordare i caduti e celebrare così la Liberazione. Il Capo dello Stato è arrivato indossando la mascherina, salvo poi levarsela in segno di rispetto al milite ignoto. Ad attenderlo in cima alla scalinata due corazzieri, anche loro con la mascherina, e un trombettiere che ha suonato “Il Silenzio”. Mattarella aveva già rilasciato un messaggio in occasione della Festa, ricordando che, ancora una volta, “l’unità è la chiave per superare ancora una volta le avversità”.

Fonte: ilfattoquotidiano